Mazda CX-5 nâng cấp chốt thời gian bán hàng tại Việt Nam

Thaco Mazda đã trưng bày mẫu xe CX-5 hoàn toàn mới tại VN, tuy nhiên đến cuối năm 2026 mới bán ra. Mazda CX-5 là mẫu CUV cỡ C 5 chỗ bán chạy nhất tại Việt Nam và thường xuyên nằm trong Top 3 xe ICE bán chạy của thị trường Việt. Chính vì vậy, sự thay đổi của mẫu xe này rất được quan tâm.

Tháng 7/2025, Mazda trình làng CX-5 thế hệ mới mới. Mẫu xe này được tinh chỉnh nhẹ ở ngoại hình và tăng kích thước, hướng đến việc mở rộng sức hút và mang lại trải nghiệm sử dụng dễ dàng hơn. Đây cũng là mẫu xe toàn cầu quan trọng nhất của hãng với hơn 4,7 triệu chiếc đã bán ra kể từ năm 2011.

Mazda CX-5 được cải tiến nhiều chi tiết nhỏ để tăng tính thực dụng.

Tại Việt Nam, mẫu xe cao cấp mới của Mazda New CX-5 sẽ giới thiệu và bán hàng từ tháng 11/2026. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.690 x 1.860 x 1.695 mm, dài hơn thế hệ trước, đồng thời thu hẹp khoảng cách về kích thước với CX-60 cao cấp. Đáng chú ý, trục cơ sở tăng thêm 115 mm giúp khoang cabin, đặc biệt là hàng ghế sau, rộng rãi hơn đáng kể ở cả không gian vai, chân và đầu.

CX-5 mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.690 x 1.860 x 1.695 mm.

Mazda cũng cải tiến nhiều chi tiết nhỏ để tăng tính thực dụng. Cửa sau được thiết kế lại để mở rộng hơn, giúp việc lắp ghế trẻ em và thắt dây an toàn thuận tiện hơn. Nắp cốp sau nâng cao hơn, miệng khoang chứa đồ thấp hơn, giúp dễ dàng xếp dỡ các vật cồng kềnh. Dung tích khoang hành lý tăng thêm 61 lít, đạt 583 lít.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở khu vực ghế trước với màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch tích hợp hệ điều hành Google (bản tiêu chuẩn dùng màn 12,9 inch). Mazda loại bỏ hoàn toàn núm xoay điều khiển truyền thống và các nút chỉnh điều hòa vật lý, thay vào đó là thao tác cảm ứng hiện đại.

Mazda CX-5 có dung tích khoang hành lý tăng thêm 61 lít, đạt 583 lít.

Người dùng cũng có thể tùy biến màn hình theo ý thích, như thêm widget ra màn hình chính, một trong những yêu cầu phổ biến từ người dùng hiện đại. Hệ thống giải trí mới này có thể chạy Google Maps, các ứng dụng như Netflix, Amazon Prime và hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây. Đi kèm là bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25inch cũng tích hợp một số ứng dụng từ Google.

Không gian ở bệ trung tâm được tối ưu nhờ loại bỏ núm điều khiển, nhường chỗ cho đế sạc không dây. Nội thất CX-5 2025 cũng sử dụng vô lăng mới với logo chữ Mazda cách điệu, đồng bộ với thiết kế ở đuôi xe. Giám đốc thiết kế khu vực châu Âu Jo Stenuit xác nhận phong cách nội thất mới này sẽ được áp dụng rộng rãi cho các dòng xe Mazda khác trong tương lai.

Không gian ở bệ trung tâm được tối ưu nhờ loại bỏ núm điều khiển.

Màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch tích hợp hệ điều hành Google (bản tiêu chuẩn dùng màn 12,9 inch).

Về thiết kế ngoại thất, CX-5 thế hệ mới tiếp tục phát triển theo ngôn ngữ Kodo. Mũi xe dài hơn tạo cảm giác cân đối và vững chãi hơn. Một số đường nét gợi nhớ đến concept Mazda SP 2023 với hốc bánh xe dập nổi mạnh mẽ, mang lại vẻ bề thế và chắc chắn. Hệ thống đèn với tạo hình mới cũng tạo nên vẻ hiện đại hơn cho mẫu xe Nhật này.

Tại nhiều thị trường, Mazda CX-5 mới sẽ tiếp tục trang bị động cơ xăng SkyActiv-G, dung tích 2.5L cho công suất tối đa 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 251 Nm. Đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước hoặc AWD.

Mazda CX-5 mới sẽ tiếp tục trang bị động cơ xăng SkyActiv-G, dung tích 2.5L.

Xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước hoặc AWD.

Tuy nhiên, điểm đáng mong chờ nhất chính là thế hệ động cơ SkyActiv-Z hoàn toàn mới dự kiến ra mắt trong năm 2027. Mazda chưa tiết lộ nhiều về động cơ này nhưng hứa hẹn sẽ mang lại “mức hiệu suất và tiêu thụ nhiên liệu tối ưu hơn”.