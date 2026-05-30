Kawasaki KLE500 ABS - môtô đa địa hình giá từ 175 triệu đồng

Hôm 24/5, Kawasaki Việt Nam ra mắt mẫu KLE500 ABS 2026. Đây là lần đầu tiên dòng KLE500 mở bán cho khách Việt. Kawasaki KLE500 có hai phiên bản, gồm tiêu chuẩn giá 174,9 triệu đồng và đặc biệt (SE) giá 184,9 triệu đồng.

Thiết kế KLE500 mang dáng dấp của những dòng môtô địa hình ở các giải đấu khắc nghiệt, đòi hỏi sức bền lớn như Dakar Rally, World Rally-Raid Championship. So với Versys 650 cùng nhà Kawasaki, KLE500 thuần chất adventure hơn.

Mẫu xe Nhật có chiều dài cơ sở 1.555 mm, phát triển dựa trên khung sườn thép ống kiểu mắt cáo. Tạo hình xe hầm hố ở phần đầu. Cụm đèn ba bóng LED kết hợp kiểu tam giác, góc cạnh và hiếu chiến.

Phần hông lẫn bình xăng KLE500 thiết kế thon gọn. Xe trang bị lớp đệm cao su gác chân có thể tháo rời bằng tay, lộ ra phần răng cưa giúp tăng độ bám giày khi đứng lái.

Yên KLE500 mặc định phân tầng cho hai người, nhưng cũng có thể tùy biến thành dạng phẳng như xe cào cào thông qua phụ kiện yên ERGO-FIT. Thiết kế này giúp người lái linh hoạt thay đổi trọng tâm khi băng qua các địa hình khó.

Hai phiên bản của Kawasaki KLE500 ABS 2026 giống thiết kế tổng thể. Điểm khác biệt là bản SE có kính chắn gió, ốp gầm (nhôm) bảo vệ động cơ lớn hơn bản tiêu chuẩn. Trên bản SE, đèn xi-nhan là loại LED, bản thường bóng halogen. Bản SE sở hữu màn hình màu TFT 4,3 inch, bản thường màn hình LCD đơn sắc. Cũng chỉ trên bản SE trang bị ốp bảo vệ tay lái.

Các trang bị tiêu chuẩn trên KLE500 như vành 21 inch bánh trước, 17 inch bánh sau, phanh ABS 2 kênh có thể bật/tắt ý người dùng. Phuộc trước hành trình ngược, phuộc sau lò xo trụ. Khoảng sáng gầm lớn, ở mức 185 mm.

KLE500 trang bị động cơ DOHC 4 thì hai xi-lanh, dung tích 451 phân khối, công suất 45 mã lực tại 9.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 42,6 Nm tại 6.000 vòng/phút. Hộp số 6 cấp.

Các công nghệ đi kèm động cơ như hệ thống ly hợp chống trượt khi dồn số gấp. Bộ quản lý nhiệt thông minh với nắp quạt tản nhiệt được thiết kế để đẩy luồng khí nóng sang hai bên, tránh phả trực tiếp vào bình xăng và chân người lái.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Kawasaki KLE500 ABS 2026 là Honda NX500, mẫu xe cũng nhập khẩu Thái Lan, bán một phiên bản giá 194,3 triệu đồng. Giá bán của NX500 nhỉnh hơn KLE500 khoảng hơn 9 triệu đồng, đi cùng là động cơ và công suất lớn hơn đôi chút.