Mazda CX-5 thế hệ mới ra mắt tại quê nhà

Sau màn đánh tiếng đầy hứa hẹn tại Triển lãm Japan Mobility Show cuối năm ngoái, Mazda CX-5 thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới đã chính thức ra mắt toàn cầu tại thị trường quê nhà Nhật Bản. Bước sang vòng đời mới, mẫu SUV biểu tượng của Mazda nhận được gói nâng cấp mang tính lột xác, hướng hẳn sang phân khúc cận sang và chú trọng tối đa đến sự tiện nghi cho gia đình.

Sự xuất hiện của All-New Mazda CX-5 2026 được xem là phát súng chiến lược của hãng xe xứ Hiroshima, khép lại vòng đời kéo dài gần 9 năm của thế hệ tiền nhiệm. Tính đến nay, mẫu CUV này đã mang về doanh số kỷ lục hơn 4,5 triệu xe trên toàn cầu qua 3 thế hệ.

Với phiên bản hoàn toàn mới này, Mazda kỳ vọng sẽ định nghĩa lại trải nghiệm lái xe hàng ngày bằng việc hòa trộn giữa sự sang trọng, độ thực dụng cao nhưng vẫn giữ vẹn nguyên triết lý lái xe gắn kết "Jinba-Ittai" đặc trưng.

Khách hàng mua xe sẽ có 7 tùy chọn màu sắc ngoại thất thời thượng, bao gồm: Trắng (Rhodium White Premium Metallic), Xám (Aero Gray Metallic), Xanh (Navy Blue Mica), Xám (Polymetal Gray Metallic), Xám đậm (Machine Gray Premium Metallic) và sắc Đỏ huyền thoại (Soul Red Crystal Metallic).

Mazda CX-5 có kích thướt tổng thể chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.690 x 1.860 x 1.695 mm.

Một trong những cải tiến đáng giá nhất trên CX-5 thế hệ mới chính là sự gia tăng mạnh mẽ về kích thước. Xe sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.690 x 1.860 x 1.695 mm, đi cùng chiều dài cơ sở đạt mức 2.815 mm. Khoảng sáng gầm xe lý tưởng ở mức 205 mm cùng trọng lượng không tải 1.640 kg.

Khi đặt lên bàn cân với thế hệ cũ và các đối thủ sừng sỏ cùng phân khúc, Mazda CX-5 mới thể hiện sự vượt trội rõ rệt về chiều dài cơ sở, hứa hẹn mang lại không gian cabin rộng rãi bậc nhất:

Về diện mạo, All-New CX-5 vẫn kế thừa ngôn ngữ thiết kế Kodo trứ danh nhưng được tinh chỉnh theo xu hướng tối giản và bệ vệ hơn. Mặt ca-lăng gây ấn tượng với lưới tản nhiệt "Signature Wing" kiểu mới, nối liền mạch với cặp đèn pha LED thanh mảnh, sắc sảo. Ở phía sau, phần đuôi xe trông thanh thoát và high-tech hơn hẳn khi logo cánh chim truyền thống đã được thay thế bằng dòng chữ chủ quản "MAZDA" đặt chính giữa, đi kèm cụm đèn hậu LED đồ họa mới.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên dòng xe CX-5 được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic Sunroof cỡ lớn – một trang bị cực kỳ "hợp gu" khách hàng gia đình nhằm gia tăng chất hưởng thụ. Hệ thống chiếu sáng trên xe cũng được nâng cấp lên công nghệ Adaptive LED Headlights thông minh với 5 chế độ thích ứng tự động, tối ưu hóa tầm nhìn tối đa mà không gây chói mắt cho phương tiện ngược chiều.

Bước vào khoang lái, người dùng sẽ cảm nhận được cuộc cách mạng công nghệ thực sự. Mazda đã mạnh dạn loại bỏ hầu hết các nút bấm vật lý rườm rà để hướng tới phong cách tối giản của xe điện. Chiếm trọn vị trí trung tâm là màn hình cảm ứng kích thước khủng 12.9 inch hoặc 15.6 inch (lớn nhất lịch sử các dòng xe Mazda).

Hệ thống thông tin giải trí giờ đây chạy trên nền tảng Google built-in, cho phép tài xế sử dụng trực tiếp Google Maps, Google Assistant và tải ứng dụng từ CH Play mà không cần thông qua điện thoại, song song với kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Hướng tới tính đa dụng cho gia đình, góc mở của cửa sau đã được thiết kế rộng hơn giúp việc ra vào xe hay lắp ghế trẻ em trở nên dễ dàng. Hàng ghế sau sở hữu cơ chế gập một chạm thông minh, mở ra khoang hành lý có thể tích lớn hơn đáng kể. Các trang bị tiện nghi cao cấp khác bao gồm: Đèn viền nội thất Ambient Light, hệ thống âm thanh hi-end của BOSE, ghế chỉnh điện tích hợp sưởi/làm mát (hàng ghế sau cũng có sưởi trên bản cao cấp). Khả năng cách âm (NVH) của xe cũng được các chuyên gia Nhật Bản đánh giá rất cao, mang lại không gian tĩnh lặng vượt tầm phân khúc.

Mazda CX-5 được trang bị khối động cơ xăng e-Skyactiv G i4, xung tích 2.4L, cho công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 237 Nm. Đáng chú ý, khối động cơ này được tích hợp thêm hệ thống Mild-Hybrid 48V với một mô-tơ điện bổ trợ (công suất 6.5 mã lực, mô-men xoắn 60.5 Nm) cùng thỏi pin 10 Ah. Hệ thống này không chỉ giúp xe khởi động/ngắt động cơ êm ái hơn mà còn hỗ trợ tăng tốc tức thời và tối ưu hóa lượng nhiên liệu tiêu thụ.

Sức mạnh được truyền xuống bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp (6EC-AT) có chế độ sang số thể thao. Khách hàng có thể tùy chọn hệ dẫn động cầu trước (FWD) hoặc hệ dẫn động 4 bánh thông minh i-ACTIV AWD, đi kèm hệ thống kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control (GVC) nâng cao. Xe sở hữu 3 chế độ lái thông qua hệ thống Mi-Drive: Normal, Sport và Off-Road (chỉ có trên bản AWD).

Là dòng xe gia đình chiến lược, All-New CX-5 được Mazda ưu ái trang bị gói công nghệ an toàn chủ động vô cùng dày đặc, nổi bật như: Hệ thống kiểm soát chống nhầm chân ga (AT Mis-acceleration Control) cả tiến và lùi / Cảnh báo lệch làn (LDWS), hỗ trợ giữ làn (LAS) và hỗ trợ khẩn cấp (ELK) tích hợp né tránh chướng ngại vật/xe ngược chiều / Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước (FCTA) và phía sau (RCTA) / Hệ thống phanh tự động thông minh Smart Brake Support (SBS) đa góc độ (phanh khi lùi, phanh tại giao lộ, tránh va chạm khi rẽ phải).

Và hệ thống kiểm soát lái chủ động dự đoán PDA (tự động rà nhẹ phanh/vô-lăng khi vào cua hoặc đến gần người đi bộ) / Đặc biệt là hệ thống DEA (Driver Emergency Assist): Tự động rà phanh, tấp xe vào lề và dừng hẳn an toàn nếu phát hiện tài xế đột ngột mất ý thức hoặc đột quỵ.

Xe thế hệ thứ 3 tiếp tục được lắp ráp tại "đại bản doanh" Hofu Plant (tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản) – nơi vốn đang chịu trách nhiệm xuất xưởng các dòng xe cao cấp phân khúc Large Product như CX-60 và CX-80. Theo kế hoạch, những lô xe đầu tiên sẽ chính thức được bàn giao tới tay khách hàng Nhật Bản vào cuối quý 4 năm 2026, trước khi xuất khẩu sang các thị trường quốc tế khác.