Có 800 triệu đồng, nên chọn Mazda CX-5 hay Toyota Corolla Cross?

Trong tầm tài chính khoảng 800 triệu đồng, người mua ô tô tại Việt Nam hiện có khá nhiều lựa chọn hấp dẫn. Tuy nhiên, Mazda CX-5 và Toyota Corolla Cross vẫn là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất bởi sự cân bằng giữa thương hiệu, công nghệ và giá trị sử dụng.

Một bên là mẫu SUV hạng C nổi bật về thiết kế, trải nghiệm lái và trang bị. Bên còn lại ghi điểm nhờ tính thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu và khả năng giữ giá tốt. Vậy nếu cầm trong tay khoảng 800 triệu đồng, đâu mới là lựa chọn “lợi” hơn?

Mazda CX-5: “SUV hạng C giá dễ tiếp cận”

Trong thời gian gần đây, Mazda CX-5 liên tục được điều chỉnh giá bán theo hướng cạnh tranh mạnh mẽ. Nhiều phiên bản của mẫu xe này hiện có mức giá thực tế chỉ quanh ngưỡng 800 triệu đồng lăn bánh, khiến CX-5 trở thành một trong những mẫu SUV hạng C dễ tiếp cận nhất thị trường

Ưu điểm lớn nhất của Mazda CX-5 nằm ở cảm giác “cao cấp vượt tầm giá”. Mẫu xe sở hữu thiết kế KODO đặc trưng với ngoại hình hiện đại, nội thất hoàn thiện tốt cùng nhiều trang bị tiện nghi như màn hình lớn, ghế chỉnh điện, cửa sổ trời hay hệ thống cách âm được đánh giá cao.

So với Corolla Cross, CX-5 cũng có kích thước lớn hơn đáng kể. Điều này mang lại không gian cabin rộng rãi hơn, đặc biệt ở hàng ghế sau và khoang hành lý. Với những gia đình thường xuyên đi xa hoặc cần một chiếc xe phục vụ đa mục đích, CX-5 tạo cảm giác thoải mái và đầm chắc hơn khi vận hành ở tốc độ cao.

Khả năng vận hành cũng là điểm mạnh của mẫu xe Mazda. Động cơ mạnh mẽ hơn giúp CX-5 cho cảm giác lái thể thao, phản hồi vô-lăng tốt và tạo nhiều hứng thú hơn cho người cầm lái.

Corolla Cross: Lựa chọn thực dụng cho số đông

Ở chiều ngược lại, Toyota Corolla Cross không hướng tới cảm giác lái hay sự sang trọng như CX-5, nhưng lại rất biết cách chinh phục nhóm khách hàng thực dụng. Điểm mạnh lớn nhất của Corolla Cross nằm ở sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng thấp.

Đặc biệt, phiên bản hybrid của mẫu xe này được đánh giá rất cao nhờ mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị tại Việt Nam. Ngoài ra, Corolla Cross còn có lợi thế lớn về thương hiệu Toyota — yếu tố vốn được người Việt đánh giá cao nhờ khả năng giữ giá và độ ổn định sau nhiều năm sử dụng.

Dù kích thước nhỏ hơn CX-5, Corolla Cross lại có lợi thế trong việc xoay trở trong phố đông, vận hành nhẹ nhàng và dễ làm quen với người mới lái. Một điểm cộng khác là gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense xuất hiện từ khá sớm trên Corolla Cross, mang đến nhiều tính năng hỗ trợ lái hiện đại như cảnh báo lệch làn, ga tự động thích ứng hay cảnh báo va chạm.

Góc nhìn chuyên gia: “Một bên hưởng thụ, một bên thực dụng”

Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ô tô, Mazda CX-5 và Toyota Corolla Cross thực chất phục vụ hai nhóm khách hàng khác nhau. Mazda CX-5 phù hợp với những người ưu tiên trải nghiệm, thích một chiếc xe rộng rãi, đẹp mắt và mang lại cảm giác lái tốt. Trong khi đó, Corolla Cross thiên về sự an toàn trong bài toán tài chính dài hạn, đặc biệt với những khách hàng đặt nặng yếu tố tiết kiệm và giữ giá.

Một chuyên gia trong ngành ô tô nhận định: “Mazda CX-5 hiện mang lại giá trị sử dụng rất cao trong tầm tiền. Người mua gần như đang sở hữu một mẫu SUV hạng C đúng nghĩa với mức giá tiệm cận phân khúc thấp hơn.”

Trong khi đó, một số chuyên gia khác cho rằng Corolla Cross vẫn là lựa chọn hợp lý với số đông người dùng Việt Nam nhờ tính ổn định và ít phát sinh chi phí trong quá trình sử dụng.

Nên chọn xe nào với 800 triệu đồng?

Nếu ưu tiên không gian rộng, nhiều trang bị, cảm giác lái tốt và trải nghiệm cao cấp hơn, Mazda CX-5 là lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá 800 triệu đồng. Ngược lại, nếu đề cao yếu tố tiết kiệm nhiên liệu, độ bền, khả năng giữ giá và sự lành tính khi sử dụng lâu dài, Toyota Corolla Cross vẫn là mẫu xe phù hợp hơn.

Có thể nói, CX-5 là lựa chọn cho những người muốn “hưởng thụ nhiều hơn” trong quá trình sử dụng, còn Corolla Cross phù hợp với nhóm khách hàng muốn một chiếc xe phục vụ ổn định và tối ưu chi phí trong nhiều năm.