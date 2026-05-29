Thủ tục đăng kiểm được tinh gọn từ 1/6, người dân hưởng lợi lớn

Theo Thông tư 24/2026 vừa được ban hành, một loạt quy trình liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới và kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đã được cắt giảm thời gian xử lý nhằm đơn giản hóa thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới sẽ giảm thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Trong đó, thời gian kiểm tra, đánh giá thực tế giảm từ 15 ngày xuống 8 ngày, còn thời gian cấp giấy chứng nhận giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc. Với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận, thời gian xử lý cũng được rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc.

Tương tự, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũng giảm một nửa thời gian giải quyết, từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Riêng trường hợp cấp lại giấy chứng nhận, thời gian xử lý giảm từ 10 ngày xuống còn 4 ngày, trong khi thời gian cấp lại giấy chứng nhận được rút từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng điều chỉnh thời gian cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm. Theo quy định mới, với phương tiện đạt yêu cầu kiểm định, thời gian cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định giảm từ 3 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra. Các cơ sở đăng kiểm đồng thời phải gỡ cảnh báo kiểm định không đạt ngay sau khi hoàn tất đánh giá phương tiện.

Đối với xe mới chỉ có giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký, cơ sở đăng kiểm sẽ cấp tem kiểm định kèm giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe. Giấy chứng nhận kiểm định sẽ được cấp trong vòng 4 giờ làm việc kể từ khi chủ xe xuất trình giấy tờ đăng ký xe hoặc khi dữ liệu đăng ký được cơ quan chức năng chia sẻ.

Một thay đổi đáng chú ý khác là thủ tục cấp lại chứng nhận xe cải tạo cũng được rút ngắn thời gian giải quyết từ 3 ngày làm việc xuống còn 1,5 ngày làm việc đối với trường hợp hồ sơ được lưu trữ tại cơ sở đăng kiểm khác.

Theo Bộ Xây dựng, việc cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính nhằm phù hợp với chủ trương đơn giản hóa, phân cấp quản lý của Chính phủ, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả phục vụ trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện.