Mô tô điện chạy tới 323 km/lần sạc, tích hợp radar hiện đại ngang ô tô

X-47 là dòng mô tô điện sở hữu thiết kế crossover ADV, hướng đến nhu cầu di chuyển linh hoạt cả trong đô thị lẫn trên những cung đường địa hình. Hiện dòng xe này được phân phối với tổng cộng 6 phiên bản, trong đó phiên bản tiêu chuẩn mới được bổ sung có giá 249.000 rupee (khoảng 68,3 triệu đồng).

Ở các phiên bản cao cấp hơn, X-47 được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, nổi bật là hệ thống radar Hypersense hỗ trợ tăng cường an toàn cho người lái. Đi kèm với đó là mức giá cao hơn, trong đó phiên bản đắt nhất có giá lên tới 459.000 rupee (khoảng 126 triệu đồng).

Dù vậy, X-47 tiêu chuẩn vừa ra mắt vẫn giữ lại phần lớn nền tảng hiệu năng vốn tạo nên sức hút của mẫu xe điện này. Xe sử dụng bộ pin 7,1 kWh kết hợp mô-tơ điện cho công suất 36,2 mã lực và mô-men xoắn tại bánh lên tới 550 Nm. Theo công bố của hãng, xe có khả năng tăng tốc từ 0-60 km/h chỉ trong 2,8 giây, trong khi quãng đường di chuyển đạt 211 km theo chuẩn IDC. Ở phiên bản cao cấp hơn, X-47 Recon và X-47 Recon+ có thể đạt quãng đường vận hành tới 323 km/lần sạc.

Thiết kế tổng thể của X-47 vẫn mang phong cách crossover adventure hiện đại với dáng xe cao, thân xe cơ bắp và tư thế lái đa dụng phù hợp cả di chuyển trong phố lẫn hành trình đường dài. Xe được trang bị ba chế độ lái gồm Glide, Combat và Ballistic, cho phép người lái tùy chỉnh phản hồi động cơ theo nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra, mẫu xe này còn sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý như kiểm soát lực kéo, hệ thống tái tạo năng lượng với ba mức điều chỉnh, ABS hai kênh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ chế độ lùi và cổng sạc Type-C. Tốc độ tối đa của xe đạt 145 km/h, tương đương các phiên bản cao cấp hơn trong dòng X-47.

Bên cạnh đó, hãng còn triển khai chương trình thuê pin BaaS dành cho mô tô điện X-47. Khi đó, giá X-47 tiêu chuẩn chỉ còn từ 149.000 rupee (khoảng 41 triệu đồng), cùng phí thuê pin hàng tháng 2499 rupee (khoảng 686.000 đồng).