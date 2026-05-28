Xăng E10 có thực sự khiến xe chạy hao hơn?

Người sử dụng ô tô và xe máy đang có nhiều thắc mắc về dòng xăng E10 tại Việt Nam. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng xe chạy bằng E10 có hiện tượng “hao xăng” hơn so với xăng khoáng truyền thống.

Một số người thậm chí còn khuyên nên điều chỉnh lại bộ lọc xăng hoặc hệ thống nhiên liệu để xe vận hành phù hợp hơn với loại nhiên liệu mới này. Tuy nhiên, các chuyên gia kỹ thuật cho rằng cần nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và dựa trên cơ sở khoa học.

Vì sao có cảm giác xe “hao xăng” hơn?

E10 là loại nhiên liệu pha trộn giữa xăng khoáng và 10% ethanol sinh học. Ethanol có ưu điểm thân thiện môi trường hơn do giảm phát thải khí độc và góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, ethanol có nhiệt trị thấp hơn xăng truyền thống. Điều đó đồng nghĩa với việc cùng một lượng nhiên liệu, năng lượng tạo ra sẽ thấp hơn so với xăng truyền thống.

Vì vậy, mức tiêu hao nhiên liệu của xe dùng E10 có thể tăng nhẹ, thường dao động khoảng 2–5% tùy dòng xe và điều kiện vận hành. Các chuyên gia cho biết đây là hiện tượng bình thường và đã được tính toán trong tiêu chuẩn thiết kế động cơ hiện đại. Đa số xe sản xuất trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây đều có thể sử dụng E10 mà không cần can thiệp kỹ thuật đặc biệt.

Có cần chỉnh bộ lọc xăng?

Một số ý kiến lan truyền cho rằng khi chuyển sang E10 nên “chỉnh lại bộ lọc xăng” hoặc thay đổi hệ thống phun nhiên liệu để tránh hao xăng. Tuy nhiên, theo giới kỹ thuật, bộ lọc xăng chỉ có chức năng lọc cặn bẩn và không quyết định mức tiêu hao nhiên liệu của xe.

Điều quan trọng hơn là hệ thống phun xăng điện tử và khả năng tự điều chỉnh của ECU (bộ điều khiển động cơ). Trên các mẫu xe đời mới, ECU có thể tự cân chỉnh tỷ lệ hòa khí phù hợp với loại nhiên liệu đang sử dụng.

Đối với các xe đời cũ, đặc biệt là xe sử dụng chế hòa khí, việc dùng E10 trong thời gian dài có thể cần kiểm tra thêm các chi tiết cao su, gioăng hoặc đường ống nhiên liệu do ethanol có tính hút ẩm và khả năng ăn mòn cao hơn xăng thông thường. Tuy nhiên, việc “chỉnh bộ lọc xăng” gần như không mang lại hiệu quả rõ rệt.

Người dùng cần lưu ý điều gì?

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng không nên quá lo ngại trước thông tin lan truyền thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội. Thay vào đó, cần chú ý một số yếu tố quan trọng:

- Bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu

- Thay lọc xăng đúng thời hạn khuyến cáo

- Không đổ nhiên liệu tại các cây xăng kém chất lượng

- Với xe đời cũ ít sử dụng, nên kiểm tra đường ống và gioăng cao su thường xuyên.

Ông Phan Triệu Dũng Tâm (Autozone) cho biết: “Các dòng xe sản xuất trước giai đoạn phổ biến nhiên liệu sinh học thường không được tối ưu vật liệu cho ethanol. Sau thời gian dài sử dụng E10, nguy cơ xuất hiện rò rỉ nhiên liệu hoặc xuống cấp đường ống có thể xảy ra.” Vì thế nên vận hành xe liên tục và bổ trợ thêm các loại Octane để đảm bảo chất lượng xăng.

Hãng xe nói gì về sử dụng xăng E10?

Thông tin về xăng E10 trong sách hướng dẫn sử dụng của Toyota Vios đời 2018.

Trong thông báo đưa ra trên mạng xã hội, Toyota Việt Nam khẳng định việc chuyển sang sử dụng loại nhiên liệu mới này sẽ giúp giảm phát thải các khí độc hại và góp phần bảo vệ môi trường. Theo đó, các dòng xe Toyota (bao gồm cả xe mới lẫn xe đã qua sử dụng được sản xuất sau năm 1997) đều tương thích với xăng E10. Do đó, khách hàng có thể an tâm sử dụng.

Toyota Việt Nam cũng khẳng định, việc sử dụng loại xăng E10 không ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành và mức độ an toàn của phương tiện; đồng thời không phát sinh thêm chi phí bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa so với khi sử dụng các loại xăng thông thường trước đây.

Honda Việt Nam cho biết ô tô Honda chỉ yêu cầu trị số octan (RON) lớn hơn hoặc bằng 91 và hoàn toàn tương thích với E10. Ngoại lệ duy nhất là xe thể thao Civic Type R yêu cầu xăng có trị số octan 95 trở lên - tức nên sử dụng E10 RON 95 trở lên. Nhiều dòng xe thể thao, xe hiệu năng cao có yêu cầu khác biệt về nhiên liệu cũng cần được lưu ý chọn lựa nhiên liệu theo cách tương tự.

Trao đổi với đại diện Mitsubishi, được biết các dòng xe của hãng cơ bản đều có thể sử dụng xăng E10. Hyundai tại Việt Nam mặc dù không đưa ra thông báo cụ thể nào liên quan tới xăng E10, nhưng thực tế cho thấy hầu hết xe của hãng đang bán ra đều có "dán tem" E10.

Nhiều quốc gia đang thúc đẩy nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải carbon, E10 được xem là bước chuyển tiếp phổ biến. Dù có thể khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng nhẹ, nhưng lợi ích về môi trường và khả năng tương thích với phần lớn động cơ hiện nay vẫn là lý do khiến loại nhiên liệu này ngày càng được mở rộng sử dụng.