Honda CR-V Hybrid vừa mở bán đã vượt bản xăng: Người Việt đang đổi gu?

Ra mắt vào đầu tháng 2, Honda CR-V Hybrid lắp ráp tại Việt Nam đã gây nhiều tranh cãi khi mức giá không như mong đợi của người tiêu dùng. Trước đó, phiên bản e:HEV RS nhập khẩu từ Thái Lan được niêm yết ở mức 1,259 tỷ đồng. Tuy nhiên, mọi thứ dường như đang xoay chuyển dựa vào dữ liệu bán hàng công bố mới đây.

Theo thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng đầu tiên mở bán, Honda CR-V Hybrid lắp ráp đã tiêu thụ được 194 xe, vượt qua doanh số 183 xe của các phiên bản thuần xăng. Điều này cho thấy sức tiêu thụ của CR-V Hybrid còn vượt xa các mẫu xe hybrid giá rẻ như Suzuki XL7 (599,9 triệu đồng) và Toyota Yaris Cross (728 triệu đồng), giúp mẫu xe này đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng doanh số tháng 2 của các mẫu xe xăng lai điện tại Việt Nam.

Mặc dù Honda CR-V Hybrid đang thu hút sự chú ý lớn từ thị trường, nhiều người vẫn tìm kiếm các phiên bản e:HEV RS nhập khẩu đã qua sử dụng. Trên các diễn đàn, một số người đang rao bán Honda CR-V e:HEV RS sản xuất năm 2024 với mức giá hơn 1,2 tỷ đồng, gần sát với giá xe mới. Đặc biệt, vào cuối tháng 2, một chiếc VIN 2025, mới đi khoảng 6.800 km, đã được chào giá lên tới 1,285 tỷ đồng.

Ngoại hình của Honda CR-V e:HEV RS nhập khẩu gần giống bản lắp ráp, chỉ có phần cản trước được cùng màu thân xe thay vì sơn đen.

Nguyên nhân khiến giá của các mẫu CR-V e:HEV RS cao như vậy được cho là do sở hữu ngoại thất màu trắng ngọc trai, một tùy chọn màu sắc không còn có trên các xe lắp ráp, thay vào đó là màu trắng thông thường. Về trang bị, CR-V e:HEV RS lắp ráp trong nước không có sự khác biệt so với bản nhập khẩu khi vẫn giữ nguyên cấu hình 5 chỗ ngồi, nhưng khu vực cần số đã được cải tiến với phím bấm chuyển số hiện đại hơn.