Honda CR-V e:HEV RS và VinFast VF7: Hybrid Nhật hay xe điện Việt dẫn dắt SUV cỡ C 2026?

Thị trường SUV cỡ C tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình rõ rệt khi cả hybrid lẫn xe điện đều tăng tốc. Cuộc so kè giữa Honda CR-V e:HEV RS và VinFast VF7 vì thế không còn là câu chuyện thử nghiệm công nghệ, mà là bài toán thực tế về chi phí, hạ tầng và hành vi tiêu dùng năm 2026. Dưới đây là bức tranh cập nhật dựa trên dữ liệu mới nhất.

Công nghệ vận hành: Hai hướng đi, cùng tăng trưởng

CR-V e:HEV RS sử dụng hệ truyền động hybrid 2.0L kết hợp hai mô-tơ điện, tổng công suất 204 mã lực. Mức tiêu hao nhiên liệu thực tế tổ hợp khoảng 5 lít/100 km, con số cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C. Hybrid cho phép xe ưu tiên chạy điện ở tốc độ thấp, nhưng không phụ thuộc trạm sạc và không thay đổi thói quen đổ nhiên liệu của người dùng.

Trong khi đó, VF7 hiện có hai phiên bản rõ ràng:

VF7 Eco: khoảng 201 mã lực, dẫn động cầu trước (FWD), phạm vi hoạt động khoảng 400 km/lần sạc.

VF7 Plus: khoảng 349 mã lực, dẫn động AWD, mô-men xoắn 500 Nm, quãng đường khoảng 430 km/lần sạc.

Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc nhanh DC (10-70% trong khoảng 30 phút theo công bố hãng). Như vậy, không chỉ bản Plus, ngay cả bản Eco cũng đã đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển đô thị và liên tỉnh ngắn.

Điểm khác biệt cốt lõi vì thế không nằm ở thông số công suất, mà ở cách người dùng chấp nhận thay đổi: Hybrid là bước chuyển tiếp an toàn, còn xe điện là chuyển đổi hoàn toàn sang hệ sinh thái mới.

Hạ tầng sạc 2026: Không còn là điểm nghẽn lớn

Nếu năm 2023-2024, hạ tầng sạc từng là mối lo chính, thì đến đầu 2026 bức tranh đã khác. Hệ thống V-Green của VinFast hiện vận hành khoảng 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, phủ rộng tại đô thị lớn và nhiều tuyến quốc lộ.

Dù phân bổ chưa đồng đều ở một số tỉnh lẻ, việc tìm trạm sạc tại Hà Nội, TP HCM hay các tuyến cao tốc chính đã thuận tiện hơn đáng kể. Điều này khiến lập luận “xe điện bất tiện vì thiếu sạc” không còn tuyệt đối như trước.

Tuy nhiên, với người thường xuyên di chuyển sâu vào khu vực nông thôn hoặc chưa có điểm sạc riêng tại nhà, hybrid vẫn tạo cảm giác chủ động hơn.

Giá bán 2026: Khoảng cách không còn lớn

Dữ liệu cập nhật cho thấy mức giá VF7 đã điều chỉnh đáng kể so với giai đoạn đầu ra mắt.

Giá niêm yết hiện tại:

VF7 Eco: 799 triệu đồng

VF7 Plus: 999 triệu đồng

Chương trình ưu đãi giảm 4% đưa giá thực tế xuống còn:

VF7 Eco: khoảng 767 triệu đồng

VF7 Plus: khoảng 959 triệu đồng

Đáng chú ý, VF7 được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách dành cho xe điện. Nhờ đó, giá lăn bánh:

VF7 Eco tại tỉnh: khoảng 772 triệu đồng

VF7 Eco tại Hà Nội/TP.HCM: khoảng 791 triệu đồng

VF7 Plus tại Hà Nội/TP.HCM: khoảng 983 triệu đồng

Trong khi đó, CR-V e:HEV RS có giá khoảng 1,259 tỷ đồng và chịu lệ phí trước bạ như xe xăng thông thường.

Như vậy, nếu so sánh trực diện năm 2026, VF7 có lợi thế giá đáng kể, đặc biệt ở bản Eco. Khoảng cách tài chính giữa hybrid và xe điện không còn ngang bằng như nhận định trước đó.

Hiệu năng và chi phí sử dụng: Mỗi bên một ưu thế

Xét hiệu năng, VF7 Plus vượt trội về công suất và khả năng tăng tốc. VF7 Eco dù thấp hơn vẫn ngang hoặc nhỉnh hơn nhiều SUV xăng cùng phân khúc.

Hybrid CR-V e:HEV RS lại ghi điểm ở tính ổn định, không bị giới hạn bởi thời gian sạc và phù hợp với hành trình dài liên tục.

Về chi phí vận hành, xe điện có lợi thế rõ ràng về chi phí năng lượng và bảo trì (không thay dầu máy, ít chi tiết cơ khí). Hybrid vẫn tiết kiệm hơn xe xăng truyền thống, nhưng chi phí dài hạn chưa thể thấp bằng xe điện nếu điều kiện sạc thuận lợi.

Xu hướng thị trường: Không còn một chiều

Theo VAMA, năm 2025 có 14.534 xe hybrid bán ra – cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của công nghệ chuyển tiếp. Tuy nhiên, năm 2026 được dự báo là giai đoạn cả hybrid lẫn xe điện cùng mở rộng thị phần nhờ chính sách hỗ trợ và hạ tầng hoàn thiện hơn.

Thực tế phân khúc SUV cỡ C đang hình thành hai nhóm khách hàng rõ rệt:

Nhóm gia đình, trung niên, ưu tiên sự ổn định và thói quen quen thuộc: nghiêng về hybrid.

Nhóm trẻ, doanh nhân trẻ, yêu công nghệ và quan tâm chi phí vận hành: nghiêng về xe điện.

Chưa có dấu hiệu một xu hướng áp đảo hoàn toàn.

Ai đang dẫn dắt xu hướng?

Trong ngắn hạn, hybrid vẫn giữ vai trò “cầu nối” an toàn cho số đông. CR-V e:HEV RS đại diện cho giải pháp ít rủi ro nhất.

Tuy nhiên, xét về giá bán thực tế năm 2026 và lợi thế miễn trước bạ, VF7 đang tạo ra sức ép cạnh tranh lớn hơn so với giai đoạn đầu. Khi hạ tầng sạc đã phủ rộng hơn và chi phí lăn bánh thấp hơn đáng kể, xe điện không còn là lựa chọn chỉ dành cho người tiên phong.

Nói cách khác, 2026 là thời điểm cuộc cạnh tranh trở nên cân bằng và thực chất hơn bao giờ hết.

Kết luận

Cuộc đối đầu giữa CR-V e:HEV RS và VF7 phản ánh đúng giai đoạn chuyển tiếp của thị trường ôtô Việt Nam. Hybrid tăng trưởng nhờ sự thực dụng và quen thuộc. Xe điện tăng tốc nhờ lợi thế giá, chính sách ưu đãi và hạ tầng sạc cải thiện.

Ai dẫn dắt xu hướng sẽ phụ thuộc vào tốc độ thay đổi hành vi tiêu dùng trong 3–5 năm tới. Nhưng rõ ràng, SUV cỡ C năm 2026 không còn là sân chơi riêng của động cơ xăng, điện hóa đã trở thành trung tâm của cuộc cạnh tranh.