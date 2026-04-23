Xe ga mới với trang bị hiện đại, đe dọa vị thế Honda SH160i

Mới đây, Kymco đã chính thức giới thiệu mẫu tay ga G7 2026 tại thị trường Đài Loan. Đây là mẫu xe tay ga mang đậm phong cách thể thao mạnh mẽ, và được phát triển từ dòng KRV 180 trước đây. Xe được nâng cấp rõ rệt về thiết kế, trang bị và hiệu năng. Tổng thể vẫn giữ phong cách thể thao với các đường nét góc cạnh, sàn để chân dạng phẳng, nhưng phần đầu xe đã được tinh chỉnh lại để trông sắc sảo và dữ dằn hơn.

Điểm nổi bật quan trọng của mẫu xe này là hệ truyền động được nâng cấp với hệ thống Smart Oil-Electric (hybrid), kết hợp cùng bộ Integrated Starter Generator (ISG). Hệ thống này giúp giảm rung và hao mòn khi khởi động, đồng thời tăng mô-men xoắn ở dải tốc độ thấp và khi tăng tốc vượt, mang lại cảm giác phản hồi nhanh nhạy hơn so với xe ga thông thường.

Động cơ của Kymco G7 là loại xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích 175,1cc, cho công suất tối đa 17,8 mã lực tại 8.000 vòng/phút (tăng từ mức 17 mã lực trước đó). Đồng thời, xe cũng được giảm khoảng 8 kg nhờ cải tiến khung sườn và sử dụng vật liệu mới, giúp cải thiện tỷ lệ công suất/trọng lượng và tăng độ linh hoạt khi vận hành.

Một đặc trưng khác biệt so với các đối thủ trong phân khúc là hệ truyền động PTM (Power Transmission Matrix). Hệ thống này bố trí động cơ gắn cố định vào khung xe thay vì gắn vào gắp sau như xe ga thông thường, giúp phân bổ trọng lượng tốt hơn và tăng độ ổn định khi vào cua hoặc chuyển hướng ở tốc độ cao. Phía sau xe vẫn sử dụng giảm xóc đơn đặt ngang, góp phần tạo nên vẻ cao cấp và cá tính riêng.

Về an toàn, G7 2026 được trang bị khá đầy đủ với cảm biến BOSCH IMU, hỗ trợ Cornering ABS và Cornering TCS, giúp tăng độ an toàn khi vận hành trong các tình huống phức tạp, đặc biệt trên những cung đường nhiều góc cua hoặc bề mặt thay đổi liên tục. Xe cũng sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần 8 inch, hiển thị đầy đủ thông tin như tốc độ, vòng tua, dẫn đường và trạng thái hệ thống hybrid, mang lại cảm giác hiện đại và công nghệ hơn rõ rệt so với thế hệ trước.

Kymco G7 2026 được bán tại thị trường Đài Loan với giá 125.800 Tân Đài tệ - khoảng 105 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.