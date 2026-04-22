Ra mắt Honda Cross Cub 110 2026: đậm chất "bụi bặm", giá từ 68 triệu đồng

Được phát triển dựa trên nền tảng của dòng Super Cub, Honda Cross Cub 110 phiên bản 2026 tiếp tục hướng tới mục đích đa dụng của khách hàng. Xe mang những đặc trưng riêng như đèn pha có khung bảo vệ, không có yếm chắn gió kiểu Cub truyền thống, cùng bánh 17 inch đi kèm lốp bán địa hình giúp tăng rõ nét phong cách dã ngoại.

Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí, dung tích 109cc, cho công suất tối đa 8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,8 Nm tại 5.500 vòng/phút. Sức mạnh truyền qua hộp số 4 cấp, đi kèm bình xăng dung tích 4,1 lít. Mẫu xe vẫn tập trung vào tính tiết kiệm, độ bền và dễ sử dụng hàng ngày theo đúng phong cách xe gia đình của hãng.

Nền tảng của mẫu xe này được cải tiến từ lần nâng cấp lớn năm 2022, bao gồm mâm đúc trước sau, phanh đĩa trước có ABS, lốp không săm, cùng bảng đồng hồ có thêm hiển thị vị trí số và đồng hồ thời gian, giúp tổng thể hiện đại hơn nhưng vẫn giữ rõ triết lý đơn giản của dòng Cub.

Phiên bản 2026 chủ yếu là bản cập nhật màu sắc với 3 lựa chọn màu mới cho bản tiêu chuẩn gồm: Matte Armored Green Metallic, Harvest Beige và Bonnie Blue. Trong khi đó, bản đặc biệt Kumamon Version có màu Graphite Black, kèm các chi tiết trang trí riêng như yên hai tông màu họa tiết camouflage, logo đặc biệt và chìa khóa thiết kế riêng.

Về kích thước, Cross Cub 110 có thông số dài x rộng x cao lần lượt là 1.935 x 795 x 1.110 mm, chiều dài cơ sở 1.230 mm, chiều cao yên 784 mm và trọng lượng 107 kg. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, đi cùng lốp kích thước 80/90-17 cho cả trước và sau. Những thông số này thể hiện rõ tính chất dễ lái, linh hoạt và có khả năng di chuyển trên nhiều loại địa hình hơn một chút so với xe gia đình thông thường.

Giá bán tại Nhật Bản của Honda Cross Cub 110 2026 là 412.500 yên (khoảng 68 triệu đồng) còn bản Kumamon Version là 423.500 yên (khoảng 70 triệu đồng).