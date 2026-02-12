Honda bắt đầu “bình dân hóa” xe hybrid nhờ CR-V lắp ráp trong nước

Đặc biệt, phiên bản hybrid của CR-V không chỉ có bản e:HEV RS đã ra mắt trước đó mà còn bổ sung thêm phiên bản e:HEV L. Giá cho hai phiên bản này lần lượt là 1,25 tỷ và 1,17 tỷ, đã bao gồm thuế VAT.

Việc ra mắt phiên bản e:HEV L bên cạnh e:HEV RS được xem là bước đi chiến lược quan trọng của Honda nhằm mở rộng đối tượng khách hàng. Thay vì chỉ tập trung vào nhóm người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cao cho công nghệ mới, Honda đang hướng đến những khách hàng thực dụng, quan tâm đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành.

Về thiết kế, Honda CR-V hybrid lắp ráp tại Việt Nam vẫn giữ phong cách thể thao đặc trưng của thế hệ thứ 6, với thân xe bề thế và các đường nét cứng cáp. Phiên bản e:HEV RS có những tinh chỉnh thể thao như chi tiết sơn đen bóng và logo RS, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự cá tính.

Bên trong, Honda CR-V hybrid lần đầu tiên trang bị hệ thống chuyển số bằng nút bấm giúp tối ưu không gian và tăng tính tiện dụng. Các trang bị nổi bật khác bao gồm màn hình trung tâm 10,2 inch, màn hình hiển thị kính chắn gió HUD (trên phiên bản e:HEV RS), cùng hệ thống giải trí 9 inch kết nối không dây.

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 2.0 lít và hai mô-tơ điện cho công suất tối đa lên tới 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Honda cho biết, các phiên bản hybrid lắp ráp trong nước có thể tiết kiệm nhiên liệu lên đến 30% so với động cơ xăng.

Về khả năng an toàn, cả hai phiên bản đều được trang bị gói công nghệ Honda Sensing, với phiên bản e:HEV RS có thêm đèn pha thích ứng thông minh. Sự khác biệt giữa hai phiên bản chủ yếu nằm ở trang bị và định vị, với bản L tập trung vào những trang bị thiết yếu cho gia đình, trong khi bản RS hướng đến trải nghiệm lái nổi bật hơn.

Honda hiện đang là một trong những thương hiệu xe phổ thông tiên phong trong cuộc đua điện hóa tại Việt Nam, với ba mẫu xe hybrid gồm HR-V, CR-V và Civic. Hãng cũng chọn xe hybrid làm bước đệm trước khi chuyển sang xe thuần điện nhằm đáp ứng xu hướng giảm phát thải và phù hợp với thói quen người dùng.