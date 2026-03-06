Honda CR-V tái xuất thị trường quê nhà, chỉ bán bản hybrid

Hơn ba năm kể từ khi ra mắt toàn cầu vào tháng 7/2022, Honda CR-V thế hệ thứ 6 đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Nhật Bản, đánh dấu sự trở lại của mẫu SUV này tại quê nhà sau một thời gian dài vắng bóng. Trước đó, CR-V từng bị rút khỏi thị trường nội địa do doanh số không khả quan của thế hệ thứ năm, nhường chỗ cho ZR-V trong phân khúc C-SUV.

Đáng chú ý, đây mới là lần tái xuất đúng nghĩa của CR-V tại Nhật. Vào tháng 7/2024, Honda từng đưa về phiên bản CR-V e:FCEV chạy pin nhiên liệu hydro nhưng chỉ phân phối theo hình thức cho thuê giới hạn dành cho các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp. Với đợt mở bán lần này, CR-V hướng đến nhóm khách hàng phổ thông hơn, dù hãng vẫn đặt mục tiêu doanh số khá khiêm tốn, khoảng 400 xe mỗi tháng.

Tại Nhật Bản, CR-V chỉ được phân phối với hệ truyền động hybrid e:HEV. Hệ thống này kết hợp động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên vận hành theo chu trình Atkinson, sản sinh công suất 148 PS và mô-men xoắn 183 Nm, cùng hai mô-tơ điện, trong đó mô-tơ kéo đạt công suất 184 PS và mô-men xoắn 335 Nm. Xe sử dụng hộp số e-CVT, có khả năng ghép nối trực tiếp động cơ xăng với bánh xe khi cần tải lớn nhằm tối ưu hiệu suất vận hành.

Danh mục sản phẩm gồm hai phiên bản chính. Bản tiêu chuẩn e:HEV RS có giá 5.122.700 yên (khoảng 856 triệu đồng) với cấu hình dẫn động cầu trước và 5.392.200 yên (khoảng 900 triệu đồng) cho bản dẫn động bốn bánh. Cao cấp hơn là e:HEV RS Black Edition chỉ đi kèm hệ dẫn động AWD, giá 5.779.400 yên (khoảng 966 triệu đồng).

Thiết kế của Honda CR-V thế hệ mới theo đuổi phong cách cứng cáp và trưởng thành hơn so với đời trước, với lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn LED thanh mảnh và thân xe vuông vức. Bản Black Edition tạo điểm nhấn bằng các chi tiết ngoại thất sơn Crystal Black Pearl, bộ mâm hợp kim 19 inch cùng nhiều điểm nhấn tối màu ở cả ngoại thất lẫn nội thất.

Khoang cabin được hoàn thiện theo hướng hiện đại và thực dụng. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí Honda Connect 9 inch tích hợp Google Built-in, đi kèm sạc không dây công suất 60W, nhiều cổng kết nối và hệ thống âm thanh Bose. Trên phiên bản cao cấp, xe còn có màn hình hiển thị kính lái (HUD), ghế trước thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện cùng các chế độ lái tùy chọn gồm Individual, Sport, Normal, Econ và Snow.

Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị gói an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn với loạt tính năng hỗ trợ lái nâng cao. Riêng bản Black Edition bổ sung thêm cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi chuyển làn và hỗ trợ chuyển làn chủ động.

Honda CR-V mới tại Nhật có nhiều tùy chọn màu sơn như Platinum White Pearl, Slate Gray Pearl, Crystal Black Pearl, Blazing Red Pearl và Canyon River Blue Metallic, trong đó một số màu là tùy chọn tính phí.

Với cấu hình hybrid toàn diện cùng danh sách trang bị phong phú, mẫu SUV này được Honda định vị là sản phẩm chiến lược trong lộ trình điện hóa tại thị trường nội địa.