Hai ông lớn Honda và Nissan bắt tay phát triển xe điện mới

Sau kế hoạch sáp nhập không thành vào đầu năm 2025, Honda và Nissan được cho là đã tìm thấy hướng hợp tác mới. Thay vì tiến tới hợp nhất doanh nghiệp, hai nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đang chuẩn bị bắt tay phát triển bộ điều khiển điện tử trung tâm (ECU) dành cho thế hệ xe định nghĩa bằng phần mềm (Software-Defined Vehicle - SDV), một công nghệ được xem là nền tảng của xe điện và xe thông minh trong tương lai.

Trong các mẫu xe SDV, ECU đóng vai trò là trung tâm điều khiển, quản lý và kết nối các hệ thống trên xe. Thay vì sử dụng nhiều bộ điều khiển riêng biệt như trước, nền tảng này cho phép tập trung xử lý dữ liệu và điều khiển các tính năng thông qua phần mềm, giúp việc cập nhật và nâng cấp xe trở nên thuận tiện hơn.

Honda và Nissan được cho là đã tìm thấy hướng hợp tác mới.

Nhờ đó, nhà sản xuất có thể cải thiện khả năng vận hành, bổ sung tính năng mới hoặc khắc phục một số lỗi mà không cần đưa xe đến đại lý. Dù cùng phát triển nền tảng cốt lõi, Honda và Nissan được cho là vẫn sẽ xây dựng các phần mềm và tính năng riêng nhằm duy trì bản sắc sản phẩm cũng như triết lý phát triển của từng thương hiệu.

Chủ tịch Nissan Ivan Espinosa cho biết, hãng đang hướng tới việc tiêu chuẩn hóa nền tảng phần mềm nhưng vẫn đảm bảo mỗi thương hiệu giữ được những giá trị đặc trưng trên các dòng xe của mình. Liên minh công nghệ giữa Honda và Nissan nhiều khả năng chưa dừng lại ở hai thương hiệu. Hiện Nissan đang nắm 24% cổ phần tại Mitsubishi Motors.

Vì vậy, giới quan sát cho rằng Mitsubishi hoàn toàn có thể tham gia dự án phát triển ECU chung nếu kế hoạch hợp tác giữa Honda và Nissan đạt kết quả tích cực. Nếu điều này trở thành hiện thực, ba hãng xe Nhật Bản sẽ có cơ hội chia sẻ nền tảng công nghệ cốt lõi cho các mẫu SDV trong tương lai, đồng thời vẫn duy trì thiết kế, khả năng vận hành và hệ sinh thái phần mềm riêng trên từng thương hiệu.

Đây được xem là hướng đi giúp các nhà sản xuất Nhật Bản tăng sức cạnh tranh trong cuộc đua phát triển xe điện và xe thông minh đang diễn ra ngày càng quyết liệt trên toàn cầu.