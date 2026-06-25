Honda Civic phiên bản hatchback có giá từ 643 triệu đồng

Sau một thời gian công bố thông tin chi tiết và nhận đặt hàng trước, mới đây, Honda Nhật Bản đã chính thức mở bán mẫu Civic phiên bản nâng cấp vòng đời (MY2026). Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt nâng cấp này là sự xuất hiện của phiên bản mới Civic e:HEV RS – biến thể sở hữu hệ thống giả lập cấp số Honda S+ Shift cùng hệ thống treo được tinh chỉnh thể thao đặc biệt so với các phiên bản còn lại.

Điểm thú vị là Honda Nhật Bản vẫn kiên định với định hướng định vị thị trường rất rõ ràng cho dòng Civic. Hãng mang đến cho khách hàng sự linh hoạt tối đa: hoặc chọn cấu hình Hybrid e:HEV tối ưu giữa hiệu suất mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội; hoặc chọn động cơ xăng 1.5L Turbo truyền thống dành cho những ai yêu thích phản hồi chân thực từ khối động cơ đốt trong.

Honda Nhật Bản vẫn kiên định với định hướng định vị thị trường rất rõ ràng cho dòng Civic.

Đặc biệt, việc duy trì phiên bản RS số sàn 6 cấp (6MT) – một "đặc sản" đang dần tuyệt chủng trên thị trường ô tô ngày nay – là minh chứng cho thấy Honda vẫn đặc biệt trân trọng nhóm khách hàng đam mê tốc độ, những người luôn tìm kiếm sự kết nối và niềm vui thuần túy phía sau vô lăng, ngay cả trong kỷ nguyên mà làn sóng xe điện (EV) và xe lai điện (xEV) đang chiếm ưu thế.

Tại thị trường Đông Nam Á, phiên bản Honda Civic nâng cấp đi kèm "nút bấm ma thuật" (S+ Shift) cũng đang chuẩn bị được ra mắt tại Thái Lan trong thời gian không xa.

Honda Civic nâng cấp đi kèm "nút bấm ma thuật" (S+ Shift) cũng đang chuẩn bị được ra mắt tại Đông Nam Á.

Các phiên bản và giá bán của Civic Hatchback MY2026 tại thị trường Nhật Bản cụ thể như sau: