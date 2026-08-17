Indian Chief Vintage Sturgis: Mô tô giới hạn 125 chiếc, giá 628 triệu đồng

Đây là phiên bản đặc biệt được phát triển nhằm tái hiện mối liên hệ giữa Indian Motorcycle với lịch sử hình thành của một trong những sự kiện mô tô lâu đời và quy mô lớn nhất thế giới, đồng thời đánh dấu cột mốc 125 năm của thương hiệu.

Chief Vintage Sturgis được sản xuất giới hạn 125 chiếc và mỗi xe đều được đánh số riêng. Thiết kế của mẫu xe lấy cảm hứng từ những chiếc Indian Motorcycle từng xuất hiện tại sự kiện Sturgis đầu tiên vào năm 1938. Khi đó, sự kiện được tổ chức bởi một đại lý Indian Motorcycle cùng một nhóm anh em sử dụng xe của thương hiệu. Chỉ có 9 tay lái tham gia cùng khoảng 200 khán giả, với các hoạt động tập trung vào đua xe, trải nghiệm mô tô và giao lưu giữa những người tham dự. Từ quy mô ban đầu này, Sturgis dần phát triển thành một trong những cuộc hội tụ mô tô lớn trên thế giới.

Trên Chief Vintage Sturgis, Indian Motorcycle sử dụng phối màu hai tông Indian Motorcycle Red và Cream, kết hợp với logo hình đầu người da đỏ nhiều màu được thiết kế dựa trên phong cách sử dụng trên các mẫu xe của hãng trong thập niên 1930. Tấm ốp bên hông được sơn số “56”, lấy cảm hứng từ những con số đua được các tay đua vẽ thủ công trên xe trong các sự kiện Sturgis thời kỳ đầu.

Mỗi chiếc xe được trang bị huy hiệu mang số thứ tự riêng, với dãy số lên tới 125 nhằm ghi dấu 125 năm hình thành và phát triển của Indian Motorcycle. Các chi tiết ngoại thất khác gồm chắn bùn dạng có vành, biểu tượng mũ warbonnet phát sáng, bộ vành nan hoa, yên đơn Vintage Espresso Solo Seat và ghi-đông Vintage Handlebars.

Phần động cơ cũng được hoàn thiện theo phong cách gợi nhớ các mẫu Indian Motorcycle trong quá khứ. Cụ thể, nắp xi-lanh và ống đẩy được sơn màu, trong khi thân xi-lanh sử dụng màu đen. Tuy nhiên, bên dưới thiết kế mang đặc trưng cổ điển, Chief Vintage Sturgis vẫn sử dụng hệ thống động lực hiện đại với động cơ Thunderstroke 116 V-twin làm mát bằng không khí, dung tích 1.890 cc. Động cơ sản sinh mô-men xoắn cực đại 156 Nm tại 2.900 vòng/phút.

Hệ thống điện tử hỗ trợ người lái của xe bao gồm ba chế độ vận hành là Tour, Standard và Sport. Chief Vintage Sturgis cũng được trang bị màn hình cảm ứng dạng tròn kích thước 4 inch, tích hợp nền tảng Ride Command của Indian Motorcycle. Hệ thống này cung cấp các chức năng như dẫn đường, kết nối Bluetooth và hướng dẫn lộ trình theo từng chặng.

Chỉ 125 chiếc Chief Vintage Sturgis được sản xuất và có giá bán 23.999 USD - khoảng 628 triệu đồng.