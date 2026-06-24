Honda làm mới Prelude bằng phiên bản giới hạn màu đỏ Garnet

Ra mắt tại Nhật Bản từ cuối năm 2025, Honda Prelude thế hệ mới đánh dấu sự trở lại của dòng coupe biểu tượng sau nhiều năm vắng bóng. Tuy nhiên, mẫu xe chưa đạt kỳ vọng về doanh số do mức giá cao hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc. Việc giới thiệu phiên bản Limited Edition được xem là động thái nhằm tăng sức hút cho Prelude tại thị trường nội địa thông qua những thay đổi về thiết kế thay vì nâng cấp hiệu năng.

Khác biệt dễ nhận thấy nhất trên Honda Prelude Limited Edition là màu sơn ngoại thất Premium Crystal Garnet Metallic, tông đỏ ánh kim lần đầu xuất hiện trên dòng xe này. Xe còn được bổ sung viền lưới tản nhiệt sơn cùng màu thân xe, các chi tiết trang trí màu đỏ ở cản trước và cản sau thay cho điểm nhấn màu xanh của bản tiêu chuẩn. Bộ mâm hợp kim 19 inch vẫn giữ thiết kế quen thuộc nhưng kết hợp cùm phanh Brembo màu đỏ, tạo tổng thể đồng bộ và nổi bật hơn.

Khoang nội thất cũng được Honda thiết kế lại theo phong cách riêng với tông màu Bordeaux kết hợp đen. Màu đỏ rượu xuất hiện trên ghế trước, bảng táp-lô, bệ trung tâm và nhiều chi tiết ốp trang trí. Ghế sử dụng vật liệu da kết hợp Prime Smooth, trong khi các đường chỉ khâu trên vô-lăng và nội thất đều chuyển sang màu đỏ tương phản. Logo Prelude trên táp-lô phía hành khách cũng được đổi từ màu trắng sang đỏ nhằm tăng tính nhận diện cho phiên bản đặc biệt.

Dưới nắp ca-pô, Prelude Limited Edition không có bất kỳ thay đổi nào so với bản tiêu chuẩn. Xe tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh kết hợp hai mô-tơ điện, cho công suất khoảng 200 mã lực và dẫn động cầu trước. Hệ thống Honda S+Shift vẫn được trang bị nhằm mô phỏng cảm giác sang số thông qua điều chỉnh mô-men xoắn và hiệu ứng âm thanh, mang lại trải nghiệm lái thể thao hơn.

Đây cũng không phải là phiên bản đặc biệt đầu tiên của Prelude thế hệ mới. Trước đó, Honda từng giới thiệu biến thể ON Limited Edition với màu sơn trắng Moonlit Pearl kết hợp nóc, gương chiếu hậu và bộ mâm màu đen. So với phiên bản này, Prelude Limited Edition tập trung vào phong cách sang trọng và cá tính hơn với chủ đề màu đỏ xuyên suốt từ ngoại thất đến nội thất.

Honda Prelude Limited Edition hiện đã nhận đặt hàng tại Nhật Bản và dự kiến bàn giao từ ngày 20/8. Xe có giá 6.306.300 yên, cao hơn khoảng 126.500 yên so với bản tiêu chuẩn. Hiện Honda chưa công bố kế hoạch phân phối phiên bản giới hạn này tại các thị trường khác.