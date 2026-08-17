Xe ga mới mở bán giá 89 triệu đồng, dùng động cơ 249cc, có ABS và TCS

Mẫu xe tay ga việt dã Ariic Gobi 250 2026 chính thức được mở bán với mức giá 13.988 RM (khoảng 89 triệu đồng) sau khi ra mắt tại sự kiện triển lãm của MForce/Ariic giữa tháng 7 năm nay tại Malaysia. Xe được phân phối với ba màu sắc: Đen Carbon, Xám Velocity và Tím Mystic.

Về thiết kế, Ariic Gobi 250 mang phong cách Adventure mạnh mẽ với những đường nét sắc sảo. Xe có trọng lượng khô 176 kg và được trang bị bình xăng dung tích lớn 12,5 lít, giúp tối ưu hóa tầm hoạt động cho những chuyến đi xa. Kính chắn gió phía trước có thể điều chỉnh ở hai vị trí, hỗ trợ cản gió khi di chuyển ở tốc độ cao. Đặc biệt, xe còn được trang bị khung chống đổ chắc chắn ở hai bên thân.

Cụm đèn chiếu sáng phía trước và phía sau sử dụng công nghệ LED hoàn toàn, kết hợp với dải đèn định vị và hệ thống đèn báo rẽ, đèn khẩn cấp. Bảng đồng hồ trung tâm là màn hình TFT-LCD sắc nét, hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh qua ứng dụng MotoFun, cho phép hiển thị điều hướng và thông báo cuộc gọi, tin nhắn.

Ariic Gobi 250 2026 còn tích hợp camera hành trình ở mặt trước, hệ thống khóa thông minh Smartkey, cổng sạc đôi Type-A/Type-C và hộc chứa đồ rộng rãi dưới yên.

Về dàn chân và độ an toàn, xe được trang bị phuộc trước hành trình ngược (USD) mạ vàng nổi bật, cùng với giảm xóc sau dạng lò xo đôi có thể tùy chỉnh tải trước. Hệ thống phanh gồm đĩa đơn thủy lực ở cả hai bánh, đi kèm ABS 2 kênh có tính năng tắt/mở riêng cho bánh sau, phù hợp cho việc chạy trên địa hình off-road. Ngoài ra, xe còn có hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) và cảm biến áp suất lốp (TPMS) giúp người lái kiểm soát tình trạng xe liên tục.

Trái tim của Ariic Gobi 250 2026 là động cơ xi-lanh đơn, dung tích 249cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 22,1 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 23,5 Nm tại 5.000 vòng/phút. Sức mạnh này vượt trội hơn so với Honda SH 160i, được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT và hệ truyền động dây curoa, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và linh hoạt trên nhiều dạng địa hình.