Nissan Kicks e-power mới ra mắt, giá 490 triệu đồng

Nissan vừa cho ra mắt thế hệ hoàn toàn mới của dòng SUV đô thị Kicks tại thị trường Nhật Bản (mã thân xe P16). Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên All New Kicks chính là việc sở hữu hệ truyền động e-POWER thế hệ thứ 3 cùng tùy chọn dẫn động 4 bánh e-4ORCE tiên tiến.

Tại thị trường quê nhà, Nissan Kicks mới được phân phối với mức giá dao động từ 2.999.700 đến 4.248.200 Yên (tương đương khoảng 490 - 697 triệu đồng). So với thế hệ tiền nhiệm, giá bán của phiên bản cao cấp nhất đã tăng khoảng 600.000 - 700.000 Yên (khoảng 100 triệu đồng) do sở hữu hàng loạt nâng cấp đáng giá từ kích thước đến công nghệ.

All New Kicks chính là việc sở hữu hệ truyền động e-POWER thế hệ thứ 3.

So với phiên bản hiện hữu đang mở bán tại thị trường Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam và Thái Lan), All New Nissan Kicks sở hữu kích thước bứt phá hơn hẳn nhằm mang lại không gian cabin rộng rãi vượt trội.

Hãng xe Nhật Bản tự hào tuyên bố All New Kicks là mẫu xe đầu tiên tại thị trường này được trang bị hệ thống hybrid bổ trợ e-POWER thế hệ thứ 3. Hệ thống này hoạt động theo cơ chế 5-in-1 System, tích hợp chặt chẽ giữa Mô-tơ điện, Máy phát điện, Hộp số giảm tốc, Bộ biến tần (Inverter) và Động cơ xăng.

Trái tim của hệ thống là khối động cơ xăng I3, dung tích 1.4L, cho công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 115 Nm. Cần lưu ý, động cơ xăng này hoàn toàn không truyền lực đến bánh xe mà chỉ đóng vai trò như một máy phát điện thuần túy, sạc năng lượng vào bộ pin Lithium-ion 1,8 kWh để nuôi hai mô-tơ điện.

Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian e-POWER e-4ORCE trên thế hệ mới sở hữu cấu hình 2 mô-tơ điện ưu việt, cho tổng mô-men xoắn cực đại lên tới 525 Nm. Mô-tơ trước cho công suất 143 mã lực, mô-men xoắn 315 Nm. Mô-tơ sau cho công suất 68 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Dù sở hữu sức mạnh đáng nể và hệ dẫn động 2 cầu, All New Kicks vẫn cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao trung bình ấn tượng, chỉ 25,7 km/lít (khoảng 3,89 lít/100 km) theo công bố của nhà sản xuất.

Xe được trang bị khối động cơ xăng I3, dung tích 1.4L, cho công suất 98 mã lực.

Tại Nhật Bản, khách hàng sẽ có đến 8 tùy chọn màu sắc ngoại thất, bao gồm cả các bản phối hai tông màu thời thượng (màu chủ đạo kết hợp phần mái xe sơn đen Super Black) như Xanh Resonance Blue, Trắng Pure White Pearl, Đỏ Garnet Red và Xám Dark Metal.

Với sự lột xác toàn diện từ ngoại hình cho đến công nghệ dẫn động e-4ORCE đỉnh cao, All New Nissan Kicks hứa hẹn sẽ khuấy đảo phân khúc SUV cỡ B thời gian tới. Việc mẫu xe thế hệ mới này có được đưa về thị trường Việt Nam để thay thế phiên bản hiện tại hay không vẫn còn là một ẩn số cần thời gian trả lời.

Hệ thống âm thanh được đặt tại vị trí gối đầu.

Xe được chia làm 3 phiên bản cấu hình (X, X+ và G) với hai tùy chọn hệ dẫn động. Đầu tiên là các phiên bản một cầu (2WD) có giá từ 2.999.700 - 3.898.400 Yên tương đương khoảng 490 - 640 triệu đồng. Các phiên bản hai cầu (4WD - e-4ORCE) có giá từ 3.349.500 - 4.248.200 Yên tương đươgn khoảng 550 - 697 triệu đồng.