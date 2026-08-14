Honda tung gói nâng cấp Mugen cho dòng xe HR-V RS

Khác biệt lớn nhất trên Honda HR-V Mugen nằm ở danh sách phụ kiện ngoại thất được nâng cấp nhằm tăng tính khí động học và vẻ hầm hố cho xe. Phiên bản này chỉ phân phối duy nhất với tùy chọn màu sơn trắng Platinum White Montone, đi kèm bộ bodykit khí động học từ Mugen bao gồm ốp cản trước, ốp cản sau, ốp lườn hai bên và cánh gió phía sau.

Bên cạnh đó, phần thân xe được điểm xuyết bằng bộ tem trang trí đặc trưng của Mugen, ốp gương chiếu hậu bằng sợi carbon cùng logo nhận diện riêng ở khu vực cửa hậu. Phía sau đuôi xe được trang bị hệ thống ống giảm thanh Mugen RS Sport. Hãng xe Nhật Bản cũng bổ sung thêm vè che mưa cửa và các chi tiết logo thương hiệu, tên xe cũng như biểu tượng hệ truyền động e:HEV sơn màu đen nổi bật.

Honda HR-V Mugen nằm ở danh sách phụ kiện ngoại thất được nâng cấp nhằm tăng tính khí động học.

So với ngoại thất, không gian cabin của HR-V Mugen nhận được ít sự thay đổi hơn. Honda chỉ bổ sung bộ thảm trải sàn chuyên dụng và ốp bậc cửa tích hợp logo Mugen cho cả hai hàng ghế trước sau nhằm tạo điểm nhấn khác biệt.

Xe được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 106 mã lực.

Về mặt vận hành, xe không có sự nâng cấp về mặt hiệu suất mà giữ nguyên hệ thống động cơ hybrid từ bản RS e:HEV với sự kết hợp của động cơ xăng I4, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 106 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 127 Nm. Đi kèm với mô tơ điện cho công suất 131 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 253 Nm.

Trong điều kiện di chuyển thông thường, động cơ đốt trong chủ yếu vận hành như một máy phát điện để nạp năng lượng cho bộ pin và cung cấp cho mô-tơ. Ở dải tốc độ phù hợp, động cơ xăng sẽ truyền động trực tiếp tới bánh xe thông qua hộp số tự động vô cấp E-CVT.

Pô thể thao được trang bị trên xe.

Mẫu SUV đô thị này có mức giá niêm yết là 579 triệu rupiah tương đương 850 triệu đồng, chênh lệch không nhiều so với biến thể HR-V RS e:HEV tiêu chuẩn.