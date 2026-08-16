Chọn Mitsubishi Xpander Cross 2023 cũ hay Xpander Cross 2026 mới?

Nếu đặt Mitsubishi Xpander Cross 2026 cạnh Xpander Cross 2023 ở thời điểm hiện tại, lựa chọn không đơn giản nằm ở chuyện xe mới hay xe cũ. Hai phiên bản có cùng nền tảng động cơ 1.5L, hộp số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước và khoảng sáng gầm 225mm, nhưng khác nhau khá rõ ở trang bị tiện nghi, thiết kế và đặc biệt là bài toán chi phí sở hữu.

Xpander Cross 2026 có một số nâng cấp không đáng kể về trang bị, thậm chí thụt lùi.

Xpander Cross 2026 hiện được Mitsubishi Motors Việt Nam niêm yết ở mức 699 triệu đồng. Xe tiếp tục sử dụng động cơ MIVEC 1.5L, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141Nm, hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Kích thước tổng thể vẫn ở mức 4.595 x 1.790 x 1.750mm, chiều dài cơ sở 2.775mm và khoảng sáng gầm 225mm.

Điểm đáng chú ý của Xpander Cross 2026 nằm ở những nâng cấp thiên về trải nghiệm sử dụng. Xe có đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình giải trí cảm ứng 10 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, vô lăng 3 chấu, phanh tay điện tử kết hợp Auto Hold, ghế da giảm hấp thụ nhiệt, điều hòa kỹ thuật số và cổng USB Type-C cho hàng ghế thứ hai. Hệ thống đèn LED, gạt mưa tự động, đèn tự động bật/tắt và mâm 17 inch cũng được duy trì.

Trong khi đó, Xpander Cross 2023 vốn đã là một phiên bản có khá nhiều trang bị ngay từ khi ra mắt. Xe có màn hình kỹ thuật số 8 inch, màn hình giải trí 9 inch, phanh tay điện tử và Auto Hold, ghế da giảm hấp thụ nhiệt, hệ thống treo được nâng cấp cùng Active Yaw Control (AYC). Đây là một trong những điểm đáng chú ý của Xpander Cross 2023 khi AYC can thiệp lực phanh lên từng bánh trong một số tình huống vào cua hoặc chuyển hướng, đặc biệt trên mặt đường trơn trượt.

Xpander Cross 2023 cũ vừa tiết kiệm vừa có camera 360 theo xe.

Sự khác biệt quan trọng

Điểm khiến Xpander Cross 2023 vẫn đáng cân nhắc nằm ở camera 360 độ. Khi ra mắt, Mitsubishi Motors Việt Nam áp dụng chương trình tặng camera toàn cảnh 360 độ cho Xpander Cross 2023, cùng camera hành trình và bảo hiểm thân vỏ tùy chương trình. Trong khi đó, danh sách trang bị chính thức hiện tại của Xpander Cross 2026 chỉ ghi nhận camera lùi, không có camera 360 độ theo xe.

Đây là khác biệt có thể ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định mua. Với một mẫu MPV dài gần 4,6m, thường xuyên chở gia đình và di chuyển trong không gian đô thị chật hẹp, camera 360 độ hữu ích hơn nhiều so với việc chỉ có camera lùi. Nếu mua Xpander Cross 2026 rồi lắp thêm camera 360 độ, người dùng phải phát sinh thêm chi phí và chất lượng hoàn thiện phụ thuộc vào thiết bị cũng như đơn vị thi công.

Ở chiều ngược lại, Xpander Cross 2026 có lợi thế rất rõ về tuổi đời. Người mua xe mới không phải kiểm tra lịch sử sử dụng, chất lượng thân vỏ, hệ thống treo, lốp, ắc quy hay tình trạng nội thất như khi mua một chiếc Xpander Cross 2023 đã qua sử dụng. Xe cũng có thiết kế mới hơn, màn hình trung tâm lớn hơn và khả năng tương thích nhiên liệu E10 theo thông tin hiện tại của Mitsubishi.

Xpander Cross 2023 cũ vẫn tiết kiệm hơn

Vấn đề nữa nằm ở giá. Xpander Cross 2023 khi ra mắt có giá từ 698 triệu đồng, tức gần như tương đương giá niêm yết 699 triệu đồng của Xpander Cross 2026. Tuy nhiên, sau hơn ba năm sử dụng, giá xe cũ đương nhiên thấp hơn đáng kể tùy vào số Km, tình trạng xe, lịch sử bảo dưỡng và chất lượng trang bị đi kèm. Vì vậy, nếu tìm được một chiếc Xpander Cross 2023 có lịch sử sử dụng rõ ràng, ít va chạm và mức giá hợp lý, khoản tiền tiết kiệm có thể đủ lớn để tạo ra khác biệt so với mua xe mới.

Nếu mua xe lần đầu và ngân sách cho phép, Xpander Cross 2026 là lựa chọn dễ đưa ra quyết định hơn. Xe mới, thiết kế mới, màn hình lớn hơn, đồng hồ kỹ thuật số, các trang bị tiện nghi được cập nhật và không phải lo những vấn đề phát sinh từ một chiếc xe đã vận hành vài năm. Đổi lại, người mua cần chấp nhận việc xe không có sẵn camera 360 độ theo danh sách trang bị hiện tại và phải cân nhắc lắp thêm nếu cần.

Còn nếu đã có cơ hội mua Xpander Cross 2023 đã qua sử dụng với giá thấp hơn đáng kể, phiên bản này vẫn có lý do để lựa chọn. Những trang bị quan trọng như AYC, phanh tay điện tử, Auto Hold, màn hình kỹ thuật số 8 inch, hệ thống treo nâng cấp và khoảng sáng gầm 225mm vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng gia đình. Đặc biệt, một chiếc xe 2023 có sẵn camera 360 độ sẽ giải quyết được một điểm bất tiện mà Xpander Cross 2026 chưa được trang bị.

Vì vậy, nếu câu hỏi là “mua mới thì chọn xe nào”, câu trả lời nghiêng về Xpander Cross 2026. Nhưng nếu câu hỏi là “đổi từ Xpander Cross 2023 lên 2026 có đáng không”, câu trả lời lại khác: Chưa chắc. Chênh lệch về tiện nghi có thật, nhưng động cơ, hộp số, kích thước, khoảng sáng gầm và cấu hình vận hành cơ bản không thay đổi quá lớn. Với người đang sở hữu một chiếc Xpander Cross 2023 vận hành ổn định, việc bán xe cũ để bù thêm tiền mua bản 2026 chủ yếu mang lại xe mới và một số nâng cấp tiện nghi, thay vì một bước nhảy vọt về khả năng vận hành.

Ở góc độ sử dụng thực tế, Xpander Cross 2023 vì thế vẫn là phương án đáng giữ nếu xe đang trong tình trạng tốt. Còn với người chưa sở hữu xe, Xpander Cross 2026 phù hợp hơn khi ưu tiên xe mới và các trang bị cập nhật, trong khi Xpander Cross 2023 cũ sẽ hấp dẫn hơn nếu mức giá đủ thấp để bù lại tuổi đời và rủi ro sử dụng.