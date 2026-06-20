Tầm giá từ 600 triệu đồng, nên chọn Honda HR-V hay Kia Seltos?

Hiện Honda HR-V đang phân phối với 3 phiên bản khác nhau, có giá bán dao động từ 699-835 triệu đồng. Kia Seltos đa dạng các phiên bản hơn, có giá niêm yết dao động từ 599-764 triệu đồng. Mức giá này của Seltos mềm hơn HR-V. Xét ở nhiều khía cạnh khác, hai mẫu xe này còn có nhiều điểm ưu trội và cạnh tranh mạnh mẽ với nhau.

Về ngoại thất

Honda HR-V 2026 theo đuổi phong cách sang trọng và hiện đại với những đường nét tinh tế, nổi bật bởi lưới tản nhiệt họa tiết kim cương mạ crom, cụm đèn LED thanh mảnh và dải đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng xe. Thiết kế tay nắm cửa sau đặt trên trụ C tạo điểm nhấn riêng biệt, mang đến vẻ cao cấp và khác biệt trong phân khúc.

Trong khi đó, Kia Seltos 2026 mang phong cách trẻ trung, năng động và thể thao hơn với lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng, các đường gân dập nổi mạnh mẽ, bộ mâm 17 inch hai tông màu và cụm đèn hậu LED nối liền hiện đại.

Nhìn vẻ bên ngoài sẽ cho thấy, xét về sự thanh lịch, HR-V nhỉnh hơn, còn Seltos phù hợp với khách hàng yêu thích vẻ ngoài cá tính và khỏe khoắn.

Về nội thất

Kia Seltos có phần nổi bật hơn về công nghệ và tiện nghi. Xe sở hữu cụm màn hình kép 10,25 inch trên các phiên bản cao cấp, ghế trước làm mát, sạc không dây, hệ thống lọc không khí và nhiều trang bị hướng đến trải nghiệm người dùng.

So với Selots, Honda HR-V lại tập trung nhiều vào sự thực dụng và tối ưu không gian với ghế Magic Seat linh hoạt 3 chế độ, khoang hành lý có thể mở rộng lên khoảng 1.000 lít, cùng không gian để chân rộng rãi hơn nhờ cách bố trí nội thất hợp lý.

Ở góc độ nội thất có thể nói, nếu ưu tiên công nghệ và tiện nghi, Seltos chiếm lợi thế; còn nếu đề cao tính linh hoạt và khả năng sử dụng thực tế, HR-V là lựa chọn đáng cân nhắc hơn.

Về sức mạnh động cơ

Honda HR-V có sức mạnh tốt hơn, đặc biệt là phiên bản HR-V e RS vượt trội với hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, sản sinh công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm. Không chỉ mạnh hơn, HR-V còn tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình chỉ khoảng 4,44 lít/100 km.

Kia Seltos mạnh nhất ở phiên bản 1.5 Turbo với công suất 158 mã lực, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT cho cảm giác tăng tốc thể thao và linh hoạt. Tuy nhiên, xét về khả năng vận hành tổng thể, sức kéo và hiệu quả nhiên liệu, phiên bản HR-V e RS đang chiếm ưu thế rõ rệt khi so sánh ới Selots đến từ nhà sản xuất xe Hàn Quốc.

Đánh giá chung

Honda HR-V 2026 phù hợp với khách hàng yêu thích thiết kế sang trọng, không gian linh hoạt, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu nhờ công nghệ hybrid. Trong khi đó, Kia Seltos 2026 ghi điểm ở ngoại hình thể thao, nội thất nhiều công nghệ và trang bị tiện nghi vượt trội trong tầm giá. Nếu ưu tiên trải nghiệm lái và hiệu quả sử dụng lâu dài, HR-V nhỉnh hơn; còn nếu chú trọng công nghệ và giá trị trang bị, Seltos là lựa chọn hấp dẫn.