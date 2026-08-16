Yamaha YZF-R9 hé lộ ngày ra mắt: Sức mạnh 119 mã lực, giá dự kiến 480 triệu đồng

Yamaha YZF-R9 có thể ra mắt Malaysia vào quý IV/2026

Yamaha YZF-R9 đang đứng trước khả năng được đưa vào thị trường Malaysia trong thời gian tới. Thông tin này xuất hiện sau khi truyền thông Malaysia đặt câu hỏi với đại diện Yamaha trong khuôn khổ sự kiện Yamaha GenBlu Carnival diễn ra tại Setia Alam, Selangor.

Theo nguồn tin nội bộ của Yamaha Malaysia được Paultan dẫn lại, YZF-R9 “sẽ đến Malaysia và sớm”. Thời điểm cụ thể được dự đoán vào quý IV/2026, nhiều khả năng trùng với chặng MotoGP Malaysia tại Sepang hoặc một sự kiện riêng của Yamaha diễn ra trong cùng giai đoạn.

Sự xuất hiện của YZF-R9 sẽ đánh dấu một bước tiến đáng chú ý của Yamaha tại thị trường Malaysia. Hiện danh mục xe thể thao của Yamaha Malaysia chủ yếu có YZF-R25 và YZF-R15M, trong khi hãng từng hạn chế đưa các mẫu sportbike 4 xi-lanh công suất lớn vào thị trường do lo ngại nhu cầu đối với những mẫu xe giá cao còn hạn chế.

Ở phân khúc động cơ 3 xi-lanh, Yamaha Malaysia hiện đã phân phối MT-09 và Tracer 9. Trong khi đó, một số mẫu xe như MT-07 và Tracer 7 vẫn chưa có mặt tại đây. Yamaha mới đây cũng đưa XSR155 vào thị trường Malaysia, tạo thêm lựa chọn ở nhóm xe phân khối nhỏ hơn.

Yamaha YZF-R9 sở hữu động cơ 119 PS và hàng loạt công nghệ thể thao

Yamaha YZF-R9 sử dụng động cơ CP3 Crossplane 3 xi-lanh, vốn đang được trang bị trên MT-09. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 119 PS, kết hợp với thiết kế khí động học được phát triển dựa trên kinh nghiệm của Yamaha trong lĩnh vực đua xe, bao gồm cả MotoGP.

Phần quây xe được thiết kế nhằm tối ưu khả năng ổn định ở tốc độ cao. Hệ thống cánh gió giúp giảm khoảng 6-7% hiện tượng nhấc bánh trước khi xe chạy thẳng. Khi kết hợp với cánh hướng gió phía trước nằm bên dưới khu vực M-duct, hiệu quả tạo lực ép xuống bánh trước khi vào cua có thể tăng khoảng 10%.

Hệ thống treo sử dụng phuộc trước hành trình ngược KYB đường kính 43 mm, có thể điều chỉnh giảm chấn hồi và nén trên cả hai bên, đồng thời hỗ trợ thiết lập van tốc độ cao và thấp. Phía sau là giảm xóc đơn KYB có khả năng điều chỉnh độ nén, tải trước và độ hồi.

Khả năng phanh cũng được đầu tư mạnh với cặp kẹp phanh Brembo Stylema monobloc 4 piston lắp hướng tâm ở bánh trước. Hệ thống này kết hợp với hai đĩa phanh đường kính 320 mm, cùm phanh chính Brembo dạng radial và dây dầu bọc lưới thép.

Yamaha YZF-R9 còn sở hữu gói điện tử phong phú với ba chế độ lái Sport, Street và Rain, bên cạnh hai chế độ tùy chỉnh và bốn chế độ dành cho đường đua. Các hệ thống hỗ trợ người lái gồm kiểm soát công suất PWR, kiểm soát lực kéo TCS, kiểm soát trượt SCS, kiểm soát phanh BC, bộ điều chỉnh trượt bánh sau khi giảm tốc BSR, quản lý phanh động cơ EBM, kiểm soát hành trình và chống nhấc bánh trước LIF.

Xe cũng được trang bị quickshifter hai chế độ. Chế độ 1 cho phép sang số nhanh khi tăng tốc và về số khi giảm tốc, trong khi chế độ 2 hỗ trợ sang số theo hướng ngược lại, phù hợp với những tình huống vận hành trên đường đua, đặc biệt khi vào và thoát cua.

Yamaha YZF-R9 tại Malaysia có thể vượt 60.000 RM

Giá bán chính thức của Yamaha YZF-R9 tại Malaysia hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, mức giá có thể khá cao nếu xe được nhập khẩu nguyên chiếc.

Yamaha MT-09 hiện có giá bán lẻ 57.998 RM (hơn 370 triệu đồng) tại Malaysia. Do YZF-R9 sở hữu cấu hình thể thao cao cấp hơn, cùng hệ thống khí động học, phanh Brembo và trang bị điện tử phong phú, giá bán dự kiến có thể vượt 60.000 RM.

Nguồn tin tại Malaysia nhận định YZF-R9 có khả năng được định giá gần mức 75.000 RM (khoảng 480 triệu đồng), đặc biệt nếu xe được nhập khẩu theo dạng CBU. Mức giá thực tế sẽ phụ thuộc vào phương thức nhập khẩu, trang bị tiêu chuẩn và chính sách giá của Yamaha Malaysia tại thời điểm ra mắt.

Nếu được trình làng đúng kế hoạch, Yamaha YZF-R9 sẽ trở thành một trong những mẫu sportbike đáng chú ý nhất của Yamaha tại Malaysia trong năm 2026, đồng thời mở rộng lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe thể thao tầm trung sử dụng động cơ 3 xi-lanh CP3.