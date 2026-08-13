Honda Việt Nam triệu hồi loạt xe mô tô do nhiều lỗi khác nhau

Ủy ban Cạnh tranh Quốc Gia (Bộ Công Thương) vừa công bố đợt triệu hồi dành cho loạt xe mô tô Honda do tiềm ẩn vấn đề ốc khóa tay lái có thể bị lỏng, tăng khả năng bị tai nạn khi di chuyển trên đường.

Theo đó, Honda Việt Nam (HVN) đã thông báo hai đợt triệu hồi liên tiếp liên quan đến lỗi này vào tháng 7 và 8/2026. Tổng số lượng xe bị ảnh hưởng bởi cả hai đợt là hơn 6.400 chiếc, gồm các mẫu Rebel 300/500 và CL500 được nhập khẩu từ Thái Lan với thời gian sản xuất từ 2017 - 2022 và 2025.

Honda Việt Nam đang phải thực hiện 3 đợt triệu hồi với các mẫu xe mô tô do lỗi tay lái và nguy cơ rò rỉ xăng.

Nguyên nhân cụ thể của lỗi triệu hồi nằm ở ốc cố định khóa tay lái có thể bị lỏng, bộ phận này có thể rơi hoặc mắc vào khu vực hệ thống lái, khiến người lái khó hoặc không thể điều khiển tay lái và tăng nguy cơ té ngã.

Theo xác nhận của HVN, hiện công ty chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến khả năng vận hành hoặc an toàn của xe liên quan đến vấn đề trên. Các xe mô tô trong diện ảnh hưởng dự kiến sẽ được kiểm tra và bổ sung phụ tùng miễn phí tại các đại lý với thời gian 2,5 giờ/xe.

Cũng trong đợt này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc Gia đã thông báo thêm một đợt triệu hồi đối với 9 xe mô tô CB1000 Hornet vì nguy cơ rò rì xăng có thể gây hỏa hoạn. Tất cả các xe này đều nhập khẩu từ Nhật Bản với thời gian sản xuất từ 12/2/2024 đến 13/7/2026.

Honda CB1000 Hornet trong diện triệu hồi có thể gặp 2 vấn đề: Ống dẫn nhiên liệu nối với bình xăng có thể bị lỏng dẫn đến rò rỉ xăng; hoặc quá trình lắp ráp không phù hợp giữa pít-tông và xéc-măng khiến mức tiêu thụ dầu động cơ có thể tăng bất thường, và gây tình trạng quá nhiệt động cơ, đồng thời xảy ra hiện tượng bó cứng, dẫn đến khóa bánh sau.