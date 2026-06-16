Soi Honda City và các mẫu sedan hạng B ăn xăng cực ít

Honda City

Honda City 2026 có giá bán giữ nguyên so với đời trước, gồm bản G giá 499 triệu đồng, bản L giá 539 triệu đồng và bản RS giá 569 triệu đồng dù được nâng cấp nhiều trang bị. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời với diện mạo mới nổi bật nhờ lưới tản nhiệt tổ ong và cản trước thể thao hơn.

Xe có kích thước 4.580 x 1.748 x 1.467 mm, chiều dài cơ sở 2.600 mm, riêng bản RS dài 4.589 mm. Bản RS được trang bị đèn LED, đèn sương mù, trong khi bản L và RS dùng mâm 16 inch, còn bản G dùng mâm 15 inch và phanh tang trống phía sau.

Nội thất được hoàn thiện cao cấp hơn, với ghế da, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau và dàn âm thanh 8 loa trên các phiên bản cao cấp. Honda City 2026 sử dụng động cơ 1.5L i-VTEC công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số CVT và khoang hành khách rộng rãi. Honda City là một trong những dòng sedan hạng B tiết kiệm xăng hàng đầu hiện nay, với mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường tổng hợp là 5,6 lít/100 km.

Xe được trang bị gói an toàn Honda Sensing trên cả ba phiên bản, bản RS có 6 túi khí, trong khi bản G và L có 4 túi khí nhưng vẫn chưa được bổ sung cảm biến lùi.

Mazda 2

Mazda 2 Sedan 2026 sở hữu thiết kế Kodo tinh tế với những đường nét mềm mại, kích thước tổng thể 4.340 x 1.695 x 1.470 mm và khoảng sáng gầm 140 mm. Xe có 4 màu ngoại thất nổi bật gồm đỏ, trắng, xanh và nâu, đi cùng lưới tản nhiệt lớn viền crom cùng mâm hợp kim 16 inch thiết kế mới. Hệ thống chiếu sáng LED thông minh tích hợp cân bằng góc chiếu, tự động bật/tắt và đèn thích ứng ALH giúp tăng khả năng quan sát.

Nội thất hiện đại với 3 tùy chọn màu, ghế bọc da, màn hình cảm ứng 7 inch, HUD, Mazda Connect, hệ thống âm thanh 6 loa và nhiều tiện nghi cao cấp. Mazda 2 Sedan 2026 được trang bị gói an toàn chủ động I-Activsense cùng các tính năng như ABS, EBD, BA, DSC, TCS, cảm biến lùi và camera lùi.

Xe sử dụng động cơ SkyActiv-G 1.5L kết hợp công nghệ G-Vectoring Control Plus, mang lại khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu chỉ từ 4,18 lít/100 km đường trường. Với chỉ số này, Mazda 2 hiện đang giữ vị trí “quán quân” trong phân khúc xe sedan hạng B về khả năng tiết kiệm xăng.

Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage sở hữu thiết kế Dynamic Shield hiện đại, mang dáng vẻ trẻ trung và phù hợp với môi trường đô thị. Xe được trang bị đèn hậu LED, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện và mâm hợp kim 15 inch thể thao trên các phiên bản cao cấp.

Nội thất rộng rãi, bố trí thông minh với nhiều tiện nghi như hệ thống khóa thông minh KOS và khởi động bằng nút bấm. Điểm nổi bật của Attrage là khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc nhờ động cơ 1.2L MIVEC kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT INVECS-III. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ 4,42 lít/100 km đường trường và 5,09 lít/100 km ở chu trình hỗn hợp đối với bản số sàn.

Hệ thống Cruise Control giúp vận hành ổn định hơn trên đường dài, đồng thời nâng cao sự thoải mái khi lái xe. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị các tính năng an toàn quan trọng như khung xe RISE, cân bằng điện tử, phanh ABS và EBD.

KIA Soluto

Kia Soluto sở hữu thiết kế trẻ trung với sự kết hợp hài hòa giữa các đường cong mềm mại và những đường nét cá tính đặc trưng của dòng sedan đô thị. Xe nổi bật với lưới tản nhiệt “mũi hổ”, đèn pha Halogen, đèn LED ban ngày, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện và mâm hợp kim 14 inch thể thao.

Nội thất được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại như Smartkey, khởi động từ xa, nút bấm Start/Stop, Cruise Control, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto cùng hệ thống âm thanh 6 loa. Khoang hành lý rộng tới 475 lít đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia đình trong những chuyến đi xa. Kia Soluto còn được trang bị nhiều tính năng an toàn như ABS, EBD, ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến đỗ xe.

Xe sử dụng động cơ Kappa 1.4L kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, mang lại khả năng vận hành ổn định và linh hoạt. Mức tiêu hao nhiên liệu khá tiết kiệm, chỉ từ 4,5 lít/100 km đường trường và 5,12 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp.

Hyundai Accent

Hyundai Accent 2026 sở hữu thiết kế Sensuous Sportiness hiện đại với diện mạo thể thao, mạnh mẽ và cuốn hút hơn thế hệ trước. Xe được trang bị hệ thống đèn LED hiện đại gồm đèn định vị, đèn ban ngày, đèn chiếu sáng và đèn hậu LED, kết hợp cản sau họa tiết kim cương độc đáo. Nội thất rộng rãi, trẻ trung với nhiều tiện nghi cao cấp như màn hình kỹ thuật số 10,25 inch, điều hòa tự động, ghế trước làm mát, sạc không dây và cửa gió hàng ghế sau.

Gói an toàn Hyundai SmartSense tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ hiện đại như cảnh báo va chạm khi lùi, đèn pha thích ứng, cảnh báo mở cửa an toàn và camera hỗ trợ đỗ xe. Ngoài ra, Accent 2026 còn có cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí, giúp tăng cường sự an tâm trên mọi hành trình.

Hyundai Accent 2026 sử dụng động cơ Smartstream 1.5L cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, mang lại khả năng vận hành linh hoạt và ổn định. Xe được trang bị ba chế độ lái gồm Normal, Eco và Sport để đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe dao động từ 7,36–7,66 lít/100 km trong đô thị, 4,75–5,01 lít/100 km ngoài đô thị và 5,76–5,89 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp.