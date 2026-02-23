Xe máy đề dai khó nổ sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, khắc phục ra sao?

Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài cả chục ngày, rất nhiều người đi xe máy rơi vào cùng một cảnh ngán ngẩm: chiếc xe sau thời gian “đắp chiếu” bỗng trở nên ì ạch, khi khởi động chỉ phát ra tiếng “khẹc khẹc” kéo dài rồi lịm tắt, không chịu nổ máy.

Việc nằm im quá nhiều ngày khiến xăng trong bình hòa khí bay hơi, dầu nhớt không còn bôi trơn tốt các chi tiết, còn ắc-quy dễ suy yếu, hết điện, đặc biệt nếu trúng đúng những ngày miền Bắc se lạnh. Kết quả là buổi sáng trở lại công việc, người dùng phải loay hoay khá lâu mới khởi động được xe.

Nhiều xe máy gặp hiện tượng khó khởi động sau kỳ nghỉ Tết, nhất là khi gặp thời tiết trở lạnh. Ảnh minh hoạ tạo bởi AI

Chia sẻ với VietNamNet, anh Dương Thành - chủ một trung tâm sửa chữa xe máy tại phường Thanh Liệt (Hà Nội) cho biết, việc xe máy khó nổ đến từ nhiều yếu tố, từ nhiên liệu, hệ thống đánh lửa, ắc-quy và độ nhớt của dầu máy... Trong đó, có hai nguyên nhân chính dẫn đến điều này là do xe máy để quá lâu không khởi động (thường từ 10 ngày trở lên) hoặc do trời lạnh, nhiệt độ xuống thấp.

"Xe để lâu không sử dụng khiến ắc-quy bị tiêu điện, còn trời lạnh khiến xăng khó bay hơi hơn. Lúc này, hỗn hợp không khí và xăng trở nên 'nghèo xăng', thiếu điều kiện lý tưởng để đánh lửa. Điều này đặc biệt dễ xảy ra với xe sử dụng chế hòa khí, nhưng ngay cả xe phun xăng điện tử cũng có thể bị ảnh hưởng, nhất là khi bu-gi, kim phun hoặc buồng đốt không sạch", anh Thành nói.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, việc đề dai khó nổ máy không phải hiện tượng quá đáng ngại và đa số chủ xe có thể tự khắc phục được ngay tại nhà.

Điểm quan trọng nhất khi xử lý xe khó nổ máy trong thời tiết lạnh là không nóng vội và không lạm dụng nút đề bởi khởi động liên tục chỉ khiến ắc-quy nhanh cạn và mô-tơ đề dễ nóng, thậm chí gây hỏng hóc.

Nếu xe máy để quá lâu và khó khởi động, có thể áp dụng những "mẹo" sau đây, áp dụng cho từng loại xe:

Với xe số có le gió (air gió): Trên thị trường hiện nay, các dòng xe số và một số ít mẫu xe tay ga có một cần gạt nhỏ là le gió. Trước khi đề, cần kéo le gió để giúp làm giàu hỗn hợp xăng, đạp cần khởi động vài lần cho dầu máy lưu thông và buồng đốt nhận đủ nhiên liệu, sau đó mới bấm đề nhẹ nhàng. Khi máy đã nổ ổn định, nhớ đưa le gió về vị trí cũ để tránh hao xăng.

Với dòng xe tay ga: Do hầu hết không có le gió, người dùng xe tay ga nên bật khóa điện để đèn check engine bật sáng, sau đó để từ 3-5 giây cho hệ thống bơm xăng điện tử nạp nhiên liệu vào vòi bơm. Có thể vặn nhẹ tay ga một vài lần để nạp hỗn hợp xăng - gió vào họng hút. Việc này giúp động cơ nhận đủ nhiên liệu ngay khi đề, tăng khả năng nổ máy ngay lần đầu.

Ngoài ra, anh Thành lưu ý, trên một số dòng xe tay ga vẫn giữ cần khởi động. Đây là bộ phận hữu dụng giúp nổ máy trong trường hợp xe để lâu, bị hết ắc-quy và không thể khởi động được bằng điện.

Không nên cố đề liên tục, có thể khiến ắc-quy nhanh cạn và mô-tơ đề dễ nóng, thậm chí gây hỏng hóc. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trường hợp xe vẫn không nổ sau 2-3 lần đề, nên xe nghỉ khoảng 10-15 giây để ắc-quy hồi điện, tránh đề liên tục dẫn đến cạn bình hoặc nặng hơn là cháy mô-tơ đề. Sau đó, bấm nút đề dứt khoát, kết hợp với vặn nhẹ tay ga.

Khi động cơ đã khởi động xe thành công, nên để xe chạy không tải tại chỗ khoảng 30 giây đến 1 phút, điều này giúp dầu bôi trơn đạt nhiệt độ lý tưởng và giảm ma sát bên trong động cơ. Tránh tăng ga mạnh ngay lập tức vì sẽ làm xe hụt hơi, thậm chí tắt máy giữa chừng, khiến việc khởi động lại sau đó trở nên khó hơn.