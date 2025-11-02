Tesla triệu hồi hơn 65.00 xe vì lỗi đèn chiếu sáng

Tesla vừa thông báo triệu hồi 63.619 chiếc Cybertruck sản xuất từ tháng 11/2023 đến tháng 10/2025 do cụm đèn đỗ xe LED phát sáng vượt mức giới hạn cho phép, có thể gây chói mắt và làm tài xế đối diện mất tập trung.

Trong quá trình kiểm tra nội bộ, Tesla phát hiện đèn đỗ phát ánh sáng quá mạnh khi đo quang trắc, dù chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn hay thương tích liên quan. Quy định an toàn tại Mỹ giới hạn độ sáng nhằm tránh làm xao nhãng người lái xe khác, và Cybertruck đã vượt ngưỡng cho phép.

Kỹ sư Tesla xác định lỗi do phần mềm điều khiển cụm LED phát sáng vượt mức chứ không xuất phát từ thiết kế phần cứng. Vì vậy, hãng sẽ khắc phục bằng cách cập nhật phần mềm qua OTA (Over-The-Air), không cần khách hàng mang xe tới đại lý.

Porsche từng triệu hồi hơn 3.000 xe Macan Electric năm 2024 vì đèn quá sáng và xử lý bằng cập nhật phần mềm. GMC cũng đối mặt lỗi tương tự với dòng Terrain năm 2022, nhưng phải dùng phương án dán bổ sung để giảm độ sáng đèn.