Có nên mua Ford Everest cũ không?

Thực tế giao dịch cho thấy mẫu xe này luôn nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhờ danh tiếng về độ bền, khả năng vận hành ổn định và giá trị sử dụng lâu dài. So với việc đầu tư một chiếc xe mới, lựa chọn Everest cũ mang lại lợi thế tài chính rõ rệt.

Khảo sát trên các nền tảng mua bán ô tô đã qua sử dụng cho thấy phiên bản Everest Titanium 2.0L AT 4x2 chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung. Các xe đời 2022 hiện được chào bán quanh mức 990 triệu đồng, trong khi các xe sản xuất năm 2023–2024 dao động khoảng 1,2 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với chi phí lăn bánh xe mới, hiện ở ngưỡng 1,432–1,486 tỷ đồng tùy địa phương. Như vậy, người mua có thể tiết kiệm vài trăm triệu đồng mà vẫn tiếp cận được sản phẩm thuộc thế hệ mới.

Một yếu tố quan trọng khác là từ năm 2022 đến nay, các phiên bản Everest phân phối tại Việt Nam không có thay đổi mang tính đột phá về thiết kế hay trang bị cốt lõi. Điều đó đồng nghĩa với việc khách hàng lựa chọn xe cũ đời 2022–2024 vẫn được hưởng nền tảng công nghệ, động cơ và hệ thống an toàn tương đương xe mới đang bán trên thị trường.

Về vận hành, Everest được người dùng Việt đánh giá cao nhờ động cơ diesel mạnh mẽ, khung gầm chắc chắn và tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh ở một số phiên bản. Khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều dạng địa hình, từ đô thị đến đường trường hoặc off-road nhẹ, giúp mẫu SUV này đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đa dụng. Động cơ dầu cũng mang lại lợi thế về mức tiêu hao nhiên liệu, góp phần tối ưu chi phí sử dụng dài hạn.

Trang bị an toàn là điểm nhấn đáng chú ý. Xe sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, kiểm soát hướng lực kéo, ga tự động thích ứng có dừng và đi (Adaptive Cruise Control), hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, hỗ trợ phanh khi lùi, hỗ trợ đỗ xe tự động, phanh sau va chạm cùng 7 túi khí. Đây là những trang bị thuộc nhóm nổi bật trong phân khúc SUV 7 chỗ tầm giá trên dưới 1 tỷ đồng.

Không gian nội thất rộng rãi với cấu hình 7 chỗ ngồi là lợi thế lớn cho nhu cầu gia đình. Khoang lái thiết kế hiện đại, màn hình cảm ứng cỡ lớn, ghế da, điều hòa tự động và hệ thống âm thanh chất lượng cao mang lại trải nghiệm tiện nghi không thua kém xe mới. Ngoài ra, xe đã qua sử dụng thường được chủ cũ nâng cấp thêm phụ kiện, giúp người mua sau có thể hưởng lợi từ các trang bị bổ sung mà không phải chi thêm chi phí.

Tuy nhiên, như mọi giao dịch xe cũ, rủi ro về chất lượng vẫn là yếu tố cần được cân nhắc. Người mua nên kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng, tình trạng khung gầm, động cơ, hệ thống điện và hộp số; đồng thời ưu tiên xe có nguồn gốc rõ ràng, chưa từng va chạm nặng hoặc ngập nước. Việc thẩm định kỹ lưỡng trước khi xuống tiền sẽ quyết định phần lớn giá trị thực tế mà chiếc xe mang lại.

Tổng thể, với mức chênh lệch giá đáng kể so với xe mới và nền tảng sản phẩm chưa có nhiều thay đổi qua các năm gần đây, Ford Everest cũ là phương án đáng cân nhắc cho những khách hàng đề cao tính kinh tế nhưng vẫn muốn sở hữu một mẫu SUV 7 chỗ bền bỉ, đa dụng và giàu công nghệ.