Toyota bất ngờ hạ giá xe hybrid, có mẫu giảm tới 200 triệu đồng

Việc giảm giá mạnh này không chỉ là một chương trình kích cầu ngắn hạn mà còn là một chiến lược dài hạn của hãng xe Nhật Bản nhằm thu hút khách hàng tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ngày càng áp lực bởi sự tăng trưởng của các mẫu xe thuần điện.

Theo bảng giá mới có hiệu lực từ cuối tháng 1/2026, nhiều mẫu xe hybrid chủ lực của Toyota đã được điều chỉnh giá theo hướng có lợi cho người tiêu dùng. Đáng chú ý, mẫu MPV hạng sang Toyota Alphard Hybrid đã giảm tới 200 triệu đồng, đưa giá bán mới xuống còn khoảng 4,4 tỷ đồng, trở thành mức giảm sâu nhất từ trước đến nay đối với một mẫu xe hybrid do Toyota phân phối tại Việt Nam.

Ở phân khúc sedan hạng D, phiên bản HEV TOP của Toyota Camry cũng giảm khoảng 70 triệu đồng, kéo giá xuống còn 1,46 tỷ đồng. Mức giá mới gần như tương đương với bản HEV MID, trong khi sự khác biệt về trang bị không quá lớn. Điều này cho thấy Toyota đang tái sắp xếp giá trị sản phẩm để tạo sức hút cho phiên bản cao cấp nhất của dòng Camry.

Không chỉ các mẫu xe cao cấp, nhóm SUV đô thị sử dụng công nghệ hybrid cũng được điều chỉnh giá đáng kể. Toyota Corolla Cross Hybrid giảm khoảng 40 triệu đồng, đưa giá bán về mức xấp xỉ 865 triệu đồng. Sau khi giảm, chênh lệch giá giữa bản hybrid và bản sử dụng động cơ xăng chỉ còn vài chục triệu đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.

Mẫu crossover hạng B, Toyota Yaris Cross Hybrid, cũng được điều chỉnh giảm 37 triệu đồng, giúp mẫu xe này tiệm cận hơn với các đối thủ cùng phân khúc và củng cố vị thế của Toyota trong nhóm xe hybrid phổ thông.

Tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu xe hybrid của Toyota đều được điều chỉnh giá. Một trong những mẫu xe hybrid bán chạy nhất năm 2025, Toyota Innova Cross Hybrid, vẫn giữ nguyên giá niêm yết, cho thấy sự phân hóa trong chiến lược giá của hãng.

Các chuyên gia trong ngành ô tô nhận định rằng, việc Toyota đồng loạt giảm giá xe hybrid diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Việt đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt, không chỉ từ xe xăng truyền thống mà còn từ làn sóng xe điện đang mở rộng nhanh chóng. Xe hybrid được xem là giải pháp trung gian, phù hợp với điều kiện hạ tầng hiện tại, đồng thời đáp ứng nhu cầu tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Động thái trên cho thấy Toyota không còn xem hybrid là “sản phẩm bổ trợ” mà đang thực sự muốn đưa công nghệ này trở thành lựa chọn phổ thông hơn nhằm tạo cơ hội cạnh tranh sòng phẳng với xe xăng.