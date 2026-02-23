Ducati Formula Sport 73 2026 - sống lại một huyền thoại

Hãng môtô Italy Ducati giới thiệu siêu phẩm Formula Sport 73. Đây là phiên bản giới hạn đến từ các kỹ sư tại Borgo Panigale. Để tưởng nhớ chiếc 750 Super Sport Desmo năm 1973, Formula Sport 73 sản xuất giới hạn 873 xe cho thị trường toàn cầu.

Chiếc 750 Super Sport Desmo nguyên bản là bản sao của 750 Imola Desmo và Paul Smart và Bruno Spaggiari đã giành chiến thắng tại giải 200 Miglia di Imola năm 1972. Là cuộc thi châu Âu đầu tiên dành cho các loại môtô sản xuất hàng loạt, nó đã phát triển vào năm 1980 thành Formula 750, tiền thân của hạng mục World Superbike hiện đại ngày nay.

Mẫu Formula Sport 73 phát triển dựa trên Scrambler Cafe Racer, bổ sung phần yếm trước đặc trưng của dòng cafe racer. Với logo màu sơn bạc và xanh ngọc, Formula Sport 73 gợi nhớ đến phiên bản đua "khung xanh" nguyên bản. Hệ thống đèn chiếu sáng LED, màn hình TFT màu 4,3 inch.

Vạch vàng dọc trang trí ở bình xăng gợi nhớ đến vạch không sơn nguyên bản trên chiếc 750 Imola Desmo, cho phép đội đua kiểm tra mức nhiên liệu mà không cần dùng đến đồng hồ đo. Các bộ phận theo phong cách xe đua được cung cấp bởi Rizoma, như tay phanh, cần số tích hợp bình dầu, gác chân và nắp bình xăng.

Formula Sport 73 trang bị động cơ V-twin Desmodue làm mát bằng không khí của Ducati, dung tích 803 phân khối, công suất 73 mã lực tại 8.250 vòng/phút. Xe trang bị đầy đủ các hệ thống điện tử hiện đại, như kiểm soát lực kéo DCT, phanh ABS khi vào cua, hệ thống sang số nhanh Ducati và hai chế độ lái.

Hãng môtô Italy Ducati không tiết lộ giá bán của Formula Sport 73. Xe bán ra trong quý I/2026.