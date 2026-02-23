Xe ga retro thế hệ mới trình làng, tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng

Ở phiên bản 2026, Grand Filano tiếp tục trung thành với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng. Những đường cong mềm mại, bề mặt thân xe bo tròn và cách xử lý khối liền lạc tạo nên tổng thể thanh lịch đậm chất retro, nhưng không hề lỗi thời nhờ cách phối màu và hoàn thiện bề mặt theo xu hướng hiện đại.

Điểm đáng chú ý nhất của lần nâng cấp này nằm ở bảng màu mới, được Yamaha phân tách rõ ràng theo từng phiên bản. Xe ga này vẫn tiếp tục được trang bị hệ thống chiếu sáng LED giúp đảm bảo khi di chuyển trong trời tối, đồng thời tăng sự hiện đại cho xe.

Về vận hành, Grand Filano Hybrid 2026 tiếp tục sử dụng động cơ Blue Core Hybrid dung tích 125cc. Hệ thống hybrid đóng vai trò hỗ trợ mô-men xoắn trong giai đoạn đề-pa, giúp xe tăng tốc mượt và linh hoạt hơn trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Đây không phải là cấu hình thiên về sức mạnh, mà tập trung tối ưu hóa trải nghiệm di chuyển hằng ngày: tiết kiệm, êm ái và thân thiện với người dùng thành thị.

Trang bị tiện ích vẫn là một trong những lợi thế cạnh tranh của mẫu xe này. Cụm đồng hồ kỹ thuật số kết hợp màn hìnhphụ TFT mang lại khả năng hiển thị trực quan và hiện đại. Khoang chứa đồ dưới yên dung tích 27 lít tích hợp đèn LED đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế, từ mũ bảo hiểm đến vật dụng cá nhân. Nắp bình xăng bố trí phía trước tăng tính tiện lợi khi tiếp nhiên liệu, trong khi sàn để chân rộng tạo tư thế ngồi thoải mái.