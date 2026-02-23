Chiếc Vinfast VF7 sang tay cho người mê hệ điện

Giữa hàng loạt tin rao bán xe điện đã qua sử dụng, có một bài đăng gây chú ý khi đó là mức giá thấp nhất dành cho dòng VF7 trên một trang rao vặt ô tô lớn. Cụ thể, chiếc VF7 S sản xuất năm 2024 được chào bán chỉ 635 triệu đồng. Với những ai đang muốn bước vào thế giới xe điện nhưng chưa sẵn sàng chi số tiền lớn cho xe mới, mức giá này tạo cảm giác như một “cơ hội hiếm”.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Theo thông tin từ tin đăng, xe được sản xuất năm 2024, đăng ký năm 2025, đã lăn bánh 60.000Km và thuộc diện một chủ từ đầu. Yếu tố này khá quan trọng với người mua xe cũ bởi lịch sử sử dụng minh bạch thường đồng nghĩa rủi ro thấp hơn. Người bán cũng cho biết xe được bảo dưỡng đầy đủ tại hãng, chi tiết đặc biệt đáng giá với xe điện vì liên quan trực tiếp đến pin, phần mềm điều khiển và các hệ thống điện tử phức tạp.

Ngoại thất xe mang màu đỏ kết hợp nội thất đen, cấu hình 5 chỗ, 5 cửa, kiểu dáng SUV và dẫn động cầu trước. Những thông số trên khá quen thuộc với phiên bản VF7 S hướng tới nhóm khách hàng đô thị cần một mẫu xe điện tiện nghi, dễ sử dụng. Xe dùng động cơ điện kết hợp hộp số tự động, được đánh giá là mang lại trải nghiệm vận hành mượt.

Một số hình ảnh thực tế của chiếc xe được rao bán.

Tin rao cũng nhấn mạnh thân vỏ còn sơn zin toàn bộ. Trong thị trường xe đã qua sử dụng, cụm từ “sơn zin” luôn là điểm cộng lớn vì cho thấy xe chưa từng va chạm nặng phải sơn sửa lại. Khi kết hợp với thông tin bảo dưỡng chính hãng, chiếc xe tạo được mức độ tin cậy cao hơn so với nhiều lựa chọn cùng tầm giá.

Danh sách trang bị đi kèm cho thấy xe vẫn giữ được đầy đủ tiện ích đáng chú ý. Xe có ga tự động giúp giảm mệt mỏi khi chạy đường dài, hệ thống camera lùi cùng cảm biến trước sau hỗ trợ xoay xở trong không gian hẹp. Màn hình trung tâm tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây, hỗ trợ eSIM và có cả game giải trí, biến khoang lái thành một không gian công nghệ đúng nghĩa.

Quãng đường 60.000Km có thể khiến một số người băn khoăn. Song với xe điện, nếu xe được sạc đúng chuẩn và bảo dưỡng định kỳ, hệ thống pin vẫn có thể duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài. Vì vậy, con số công tơ mét cần được nhìn nhận song song với lịch sử sử dụng thay vì chỉ đánh giá đơn lẻ.

Nhìn chung, mức giá 635 triệu đồng khiến chiếc VF7 S này trở thành lựa chọn dễ tiếp cận trong phân khúc SUV điện đã qua sử dụng. Người mua có thể sở hữu một mẫu xe đời 2024 với chi phí thấp hơn đáng kể so với xe mới, trong khi vẫn hưởng trọn các tiện ích công nghệ hiện đại. Khoảng chênh lệch giá này chính là yếu tố khiến tin rao nổi bật và thu hút lượt xem chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.