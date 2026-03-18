Doanh số VinFast VF 7 xuống mức thấp nhất trong 5 tháng

Trong tháng 2/2026, VinFast VF 7 đạt doanh số 807 xe, giảm 17,2% so với tháng trước và cũng là mức thấp nhất trong vòng 5 tháng gần đây của mẫu SUV hạng C này.

Diễn biến sụt giảm không chỉ xảy ra với riêng VF 7 mà còn là xu hướng chung của thị trường ô tô trong tháng vừa qua. Nguyên nhân chủ yếu đến từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài tới 10 ngày, khiến nhu cầu mua sắm và hoạt động bán hàng bị gián đoạn. Vì vậy, việc doanh số VF 7 đi xuống được đánh giá là phù hợp với bối cảnh chung, đặc biệt khi các tháng trước đó mẫu xe này vẫn duy trì kết quả kinh doanh tích cực.

Dù doanh số giảm, VF 7 vẫn giữ vị trí thứ hai trong phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam, xếp sau Mazda CX-5 với 1.008 xe bán ra. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Ford Territory (730 xe) và Hyundai Tucson (614 xe).

Hiện tại, VinFast VF 7 được phân phối với ba phiên bản, có giá bán dao động từ 789 đến 969 triệu đồng. Mẫu xe gây ấn tượng với thiết kế mang phong cách hiện đại, cá tính và chú trọng tính khí động học. Ngoại thất nổi bật với bộ mâm 20 inch đi kèm lốp Pirelli P-Zero, tay nắm cửa ẩn và phần mui vuốt dốc về phía sau theo phong cách SUV coupe.

Không gian nội thất của VF 7 theo đuổi phong cách tối giản nhưng vẫn đảm bảo tính cao cấp. Xe được trang bị màn hình trung tâm kích thước 12,9 inch hướng về phía người lái, cấu hình 5 chỗ ngồi với ghế bọc da hai tông màu. Phiên bản Plus có thêm cửa sổ trời cỡ lớn, góp phần tăng độ thoáng đãng cho khoang cabin.

Về vận hành, VF 7 có hai cấu hình động cơ điện. Phiên bản Eco sử dụng một mô-tơ điện dẫn động cầu trước, công suất khoảng 174 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp bộ pin 59,6 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 375 km mỗi lần sạc (theo tiêu chuẩn WLTP). Trong khi đó, phiên bản Plus được trang bị hai mô-tơ điện, dẫn động bốn bánh toàn thời gian, cho tổng công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0–100 km/h trong khoảng 5,8 giây. Bộ pin dung lượng 75,3 kWh giúp xe đạt quãng đường di chuyển khoảng 431 km sau mỗi lần sạc đầy.

Về an toàn, VF 7 được trang bị 8 túi khí cùng các hệ thống hỗ trợ cơ bản như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc và chống lật. Đáng chú ý, phiên bản Plus tích hợp gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 với nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang và phanh khẩn cấp tự động. Ngoài ra, xe còn có hệ thống camera 360 độ và giám sát người lái, góp phần nâng cao mức độ an toàn khi vận hành.