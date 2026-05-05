5 mẫu SUV xăng, dầu đang được người Việt mua nhiều nhất

Dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Liên doanh Hyundai Thành Công và VinFast cho thấy, thị trường ô tô Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi rõ rệt trong quý 1/2026. Tổng lượng xe bán ra đạt khoảng 162.000 xe, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu mua sắm xe đang dần cải thiện, đặc biệt khi các hãng xe đẩy mạnh các chương trình ưu đãi.

Xu hướng chuyển sang các dòng xe gầm cao tiếp tục thể hiện rõ, khi phần lớn ô tô mới tiêu thụ trong 3 tháng đầu năm thuộc các dòng SUV và crossover. Những mẫu SUV xăng, dầu quen thuộc như Mazda CX-5, Ford Everest và Toyota Yaris Cross vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng Việt. Bên cạnh đó còn có những cái tên tiêu biểu như Ford Territory và Mitsubishi Xforce.

Mazda CX-5 (4.643 xe)

Kết thúc quý 1/2026, Mazda CX-5 dẫn đầu nhóm xe SUV/crossover khi đạt doanh số 4.643 xe. Mẫu xe này duy trì phong độ ổn định nhờ thiết kế trung tính, danh mục phiên bản đa dạng và mức giá dễ tiếp cận. Các chương trình ưu đãi tại đại lý cũng góp phần giúp Mazda CX-5 giữ vững sức cạnh tranh.

Toyota Yaris Cross (4.166 xe)

Xếp ngay sau Mazda CX-5, Toyota Yaris Cross đạt doanh số 4.166 xe. Sự gia tăng doanh số của mẫu SUV đô thị này phản ánh xu hướng tiêu dùng đang thay đổi khi người dùng ngày càng quan tâm đến các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Yaris Cross có thêm tùy chọn hybrid giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng được chú trọng.

Ford Everest (3.580 xe)

Ford Everest đứng ở vị trí thứ ba với doanh số 3.580 xe trong quý đầu năm 2026. Đây là mẫu SUV 7 chỗ khung gầm rời có giá khoảng 1 tỷ đồng, hiện đang được phân phối dưới dạng xe nhập khẩu từ Thái Lan với 6 phiên bản, được bán với giá dao động từ 1,099 - 1,553 tỷ đồng. Ford Everest hiện không có nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc SUV 7 chỗ.

Ford Territory (3.411 xe)

Xếp thứ tư là Ford Territory với doanh số 3.411 xe. Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ mới như Mitsubishi Destinator và sự bùng nổ của xe điện VinFast, Territory vẫn duy trì vị trí trong nhóm xe bán chạy nhờ thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và nhiều trang bị tiện nghi.

Mitsubishi Xforce (3.261 xe)

Mẫu xe đa dụng gầm cao Mitsubishi Xforce ghi nhận doanh số 3.261 xe trong quý 1/2026. Đây là một thành công đáng ghi nhận, mặc dù Xforce đang phải cạnh tranh gay gắt trong phân khúc SUV đô thị (B-SUV) với các đối thủ trang bị động cơ xăng. Mẫu xe Mitsubishi được phân phối dưới dạng xe nhập khẩu từ Indonesia với 4 phiên bản, được bán với giá từ 599 - 710 triệu đồng.

Những con số này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường ô tô Việt Nam, đặc biệt trong phân khúc SUV và crossover khi người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn và ưu tiên cho những mẫu xe tiện nghi, hiện đại.