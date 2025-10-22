Đây là những mẫu xe kinh doanh khó khăn tại Việt Nam

Dù đạt doanh số tốt tại các thị trường như Thái Lan, nhưng tại Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay xe Isuzu mu-X chỉ hơn 180 chiếc một con số quá tệ nếu so với xe Fortuner hay Everest bán ra mỗi tháng. Điều này phản ánh rõ ràng rằng người tiêu dùng trong nước vẫn ưu tiên những mẫu xe có thiết kế hiện đại, thương hiệu mạnh và khả năng phục vụ đa dạng nhu cầu gia đình hơn là những lựa chọn thiên về độ bền và tiết kiệm đơn thuần.

Tiếp theo dù nổi tiếng về độ bền và tiết kiệm nhiên liệu, nhiều mẫu xe Nhật như Honda Accord hay Suzuki Jimny lại bán khá khiêm tốn tại Việt Nam, phản ánh sự thay đổi thị hiếu người tiêu dùng. Tại thị trường Việt Nam, các hãng ô tô Nhật Bản từ lâu đã chiếm được lòng tin của người tiêu dùng nhờ vào độ bền vượt trội, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành hợp lý. Những yếu tố này đã được kiểm chứng qua thời gian, khiến xe Nhật trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình và cá nhân.

Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào đến từ Nhật Bản cũng được đón nhận nồng nhiệt, bởi thị hiếu người Việt luôn có những đặc điểm riêng biệt và thay đổi theo từng giai đoạn. Thực tế cho thấy, có những mẫu xe Nhật đạt doanh số ấn tượng tại các thị trường quốc tế, nhưng khi về Việt Nam lại thường xuyên nằm trong danh sách xe bán chậm.

Điều này phản ánh rõ nét sự khác biệt trong nhu cầu, thói quen sử dụng và gu thẩm mỹ của người tiêu dùng Việt. Các yếu tố như thiết kế, giá bán, trang bị tiện nghi hay thậm chí là hình ảnh thương hiệu đều có thể ảnh hưởng đến quyết định mua xe, cho thấy rằng thành công toàn cầu không đồng nghĩa với sự thành công tại thị trường nội địa.

Từng tạo nên cơn sốt khi lần đầu xuất hiện tại Việt Nam dưới dạng nhập khẩu tư nhân với mức giá lên tới hơn 1 tỷ đồng. Sự độc đáo trong thiết kế vuông vức, phong cách địa hình mạnh mẽ khiến mẫu xe này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới mê xe.

Khi được phân phối chính hãng với mức giá dễ chịu hơn khoảng gần 800 triệu đồng, Jimny tiếp tục nhận được sự quan tâm ban đầu từ thị trường, đặc biệt là những người yêu thích phong cách xe địa hình nhỏ gọn. Tuy nhiên, kỳ vọng về doanh số của Suzuki Jimny đã không được đáp ứng như mong đợi. Theo nhận xét từ các hội nhóm người dùng, mẫu xe này khó phù hợp với số đông khách hàng phổ thông, mà chỉ thực sự hấp dẫn với nhóm người thích khám phá, off-road.

Bên cạnh đó, các tiện nghi đi kèm của Jimny cũng không quá nổi bật so với những đối thủ cùng tầm giá, khiến sức cạnh tranh bị hạn chế. Báo cáo từ VAMA cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh số Jimny tại Việt Nam chỉ đạt chưa tới 200 xe, một con số khiêm tốn, phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng trong nước vẫn ưu tiên những mẫu xe phục vụ nhu cầu gia đình hơn là những chiếc “xe chơi” mang cá tính riêng.

Từng được kỳ vọng là đối thủ trực diện của Toyota Camry tại thị trường Việt Nam, nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ và danh tiếng toàn cầu. Tuy nhiên, việc chỉ phân phối duy nhất một phiên bản với mức giá hơn 1,3 tỷ đồng đã khiến mẫu sedan cỡ D này thiếu đi sự đa dạng lựa chọn, yếu tố quan trọng trong quyết định mua xe của người tiêu dùng Việt.

Bên cạnh đó, Honda Accord cũng thiên về trải nghiệm lái, trong khi phần lớn khách hàng trong nước lại ưu tiên sự tiện nghi và thoải mái cho người ngồi, đặc biệt là ở hàng ghế sau, khiến mẫu xe này dần mất đi lợi thế cạnh tranh.

Thêm vào đó, các đối thủ cùng phân khúc như Kia K5 hay Mazda6 lại có mức giá dễ tiếp cận hơn, đi kèm với thiết kế bắt mắt và trang bị tiện nghi phong phú, khiến Accord gặp không ít khó khăn trong việc thu hút khách hàng. Theo báo cáo doanh số đến hết quý III/2025, chỉ 29 chiếc Honda Accord được bán ra tại Việt Nam đồng thời cũng là cái tên quen thuộc trong nhóm 10 ô tô bán chậm nhất thị trường. Điều này phản ánh rõ nét rằng, dù có chất lượng vận hành tốt, Accord vẫn chưa thực sự chạm đúng nhu cầu và thị hiếu của phần đông người dùng Việt.

Được đánh giá cao tại nhiều thị trường nhờ độ bền bỉ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thấp vốn là những yếu tố vốn rất được người tiêu dùng quan tâm. Tuy nhiên, tại Việt Nam, mẫu SUV này lại gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như Ford Everest hay Toyota Fortuner. Kiểu dáng có phần bảo thủ, động cơ khiêm tốn và độ phủ thương hiệu Isuzu chưa thực sự mạnh trong mảng SUV gia đình khiến mu-X khó tạo được sức hút với số đông khách hàng.

Theo nhận định từ các hội nhóm người dùng, thị trường ô tô Việt Nam đang có sự dịch chuyển rõ rệt theo hướng thực dụng, tiện nghi và công nghệ. Người mua ngày càng ưu tiên những mẫu xe có không gian rộng rãi, tích hợp nhiều tính năng thông minh và sở hữu thiết kế hiện đại.

Trong khi đó, nhiều mẫu xe Nhật vẫn trung thành với phong cách truyền thống, tập trung vào độ bền và khả năng vận hành, khiến chúng dần mất đi sức hút với thế hệ người tiêu dùng mới, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Song song với xu hướng đó, sự phát triển mạnh mẽ của xe điện đang góp phần làm thay đổi cán cân thị trường. Với mức giá ngày càng cạnh tranh, chi phí vận hành thấp và hiệu năng ấn tượng, xe điện đang thu hút nhóm khách hàng vốn trước đây là tệp trung thành của xe Nhật.

Các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước như miễn lệ phí trước bạ, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và đầu tư vào hạ tầng sạc điện cũng tạo điều kiện thúc đẩy nhu cầu. Nhiều người tiêu dùng đang chuyển hướng từ sedan hay SUV chạy xăng truyền thống sang các dòng xe điện và hybrid, khiến các mẫu xe Nhật nếu không nhanh chóng đổi mới sẽ tiếp tục mất thêm thị phần vào tay các thương hiệu Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam.