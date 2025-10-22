Những chiếc ô tô ngập trong nước lũ ở Thái Nguyên sẽ đi về đâu?

Trong đợt lũ vừa qua tại Thái Nguyên, có đến hơn 10.000 xe ô tô bị ngâm trong nước lũ và đang được đưa về các địa phương để sửa chữa vì các gara tại Thái Nguyên đã quá tải. Ngay khi nước bắt đầu rút, hàng nghìn chiếc xe ôtô bị ngâm nhiều ngày trong nước lũ đã nhanh chóng được kéo đi.

Đợt mưa lớn kéo dài gây lũ quét và ngập úng tại Thái Nguyên mới đây đã để lại nhiều hậu quả, khiến hàng loạt xe ô tô bị ngập trong bùn nước nhiều ngày. Theo ghi nhận tại các gara sửa chữa trên địa bàn Hà Nội và Phú Thọ, số lượng xe kéo đi cứu hộ những ngày qua tăng đột biến.

Trong khi tại các gara ô tô trên địa bàn Thái Nguyên đã quá tải thì việc chủ xe phải đưa xe đi các tỉnh, thành lân cận, thậm chí cách xa hàng trăm km để sửa chữa cũng là dễ hiểu. Và trên các trang mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh loạt xe từ vùng ngập lụt xuất hiện tại một gara khu vực TP.HCM.

Một số chiếc xe 7 chỗ bị ngập nước trong đợt lũ lịch sử vừa rồi, nhiều chủ xe xót xa buộc phải quyết định đưa xe đến tận tỉnh Ninh Bình hoặc về Hà Nội để sửa chữa với chi phí cẩu kéo khá tốn kém. Đặc biệt, trong tình huống như thế, nhiều nhà xe cứu hộ đã tăng giá chóng mặt lên đến gấp 10 lần chi phí ngày thường.

Anh Đăng Thành cho hay: "Riêng tiền kéo xe từ Thái Nguyên đến về Hà Nội đã tốn hơn 7-9 triệu đồng, chi phí sửa chữa có thể sẽ lên đến con số từ vài chục đến cả trăm triệu đồng nữa. Thời điểm này, trên các tuyến đường từ Thái Nguyên đi các tỉnh như Quốc lộ 37, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên..., không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe cứu hộ kéo theo 1 hoặc 2 chiếc ôtô bị ngập nước, nhiều xe còn bị bao phủ bởi bùn đất.

Anh Minh Hoàng chủ một gara ô tô tại Hà Nội cho biết, có những ngày gara của anh đã tiếp nhận hơn 20 chiếc xe bị ngập nước đến từ Thái Nguyên, phần lớn đều trong tình trạng khá nặng và phải xử lý rất tốn kém.

Ngoài tình trạng quá tải, nhiều gara còn đang liên hệ với các đơn vị vận chuyển xe để đưa thêm xe bị ngâm trong nước lũ về gara kiểm tra và sửa chữa. Nhiều khách hàng liên lạc mà vẫn chưa đến lượt vì các gara bị quá tải. Có những gara phải cùng lúc khắc phục hậu quả ngập lụt một lúc 10 xe. Xe đã bị ngâm trong nước lâu ngày thì càng sớm đưa đi sửa chữa càng tốt. Bởi nước có thể gây han gỉ, phá hủy nhiều thiết bị trên xe.

Nếu xe bị ngập nước tĩnh (tức không di chuyển) thì hệ thống điện sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi phần lớn dây điện, bộ điều khiển, các thiết bị điện tử thường đặt dưới sàn xe. Bộ phận này cần được thay mới để đảm bảo an toàn. Thường mức chi phí để sửa chữa cho trường hợp này từ vài chục triệu đồng và xe sang có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trong trường hợp xe bị thủy kích (tức bị nước tràn vào buồng đốt) gây hư hỏng động cơ, việc sửa chữa tốn kém hơn nhiều do chi phí thay thế cao, kéo dài thời gian khắc phục. Vì vậy, các chuyên gia về xe ô tô đưa ra lời khuyên, chủ xe tại những vùng ngập lụt nặng như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn... có xe bị ngập nước, nếu trên địa bàn quá tải sửa chữa thì nên đưa xe tới các địa phương lân cận để được kịp thời khắc phục, tránh để quá lâu gây hư hỏng nghiêm trọng.

Nếu gặp trường hợp xe bị ngâm trong nước nhiều ngày, ý kiến của chuyên gia về xe khuyến cáo, các chủ xe tuyệt đối không khởi động lại xe sau khi bị ngập bùn. Với một chiếc xe ngập nước nhưng vẫn cố tình nổ máy, hành động này có thể khiến xe bị hiện tượng thủy kích, gây hư hỏng nặng cho các chi tiết bên trong động cơ.

Thay vào đó, các chủ xe nên chủ động tháo cọc âm của bình ắc quy để ngăn chập điện và bảo vệ ECU – bộ điều khiển trung tâm của xe. Hãy kiểm tra và ghi nhớ xem nước đã ngập đến đâu trên xe. Điều này giúp các kỹ thuật viên đánh giá sơ bộ mức độ thiệt hại và chuẩn bị phương án sửa chữa.