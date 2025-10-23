Xe côn tay 350cc chất hơn Winner R: Đẳng cấp vượt thời gian, giá rẻ

Honda CB350RS 2025 ra mắt

Gần đây, Honda đã chính thức giới thiệu hai màu sắc mới cho mẫu xe CB350RS, bao gồm xám ngọc trai (Pearl Deep Ground Gray) và đen ngọc trai (Pearl Igneous Black). Mẫu xe này cos giá bán 20.500 RM (khoảng 110 triệu đồng), một mức giá hiếm thấy trong phân khúc 350cc.

CB350RS có hai màu mới xám ngọc trai (Pearl Deep Ground Gray) và đen ngọc trai (Pearl Igneous Black)

Honda CB350RS là mẫu xe côn tay thể thao đường phố, kết hợp giữa hiệu suất hiện đại và phong cách cổ điển, phù hợp cho cả việc di chuyển hàng ngày lẫn các chuyến đi dài. Xe sở hữu bình xăng thuôn gọn, chắn bùn bằng thép và khung sườn bán đôi (semi-double cradle frame), mang đến vẻ ngoài cổ điển hiện đại cùng sự thoải mái và dễ dàng khi điều khiển.

Honda CB350RS sở hữu bình xăng thuôn gọn

Mẫu xe này được trang bị hệ thống chiếu sáng LED toàn phần với bốn bóng đèn tiết kiệm năng lượng, được bao quanh bởi viền mạ chrome, cùng với đuôi đèn hậu có thiết kế cổ điển đặc trưng. Ống xả của CB350RS được thiết kế độc đáo, tạo ra âm thanh trầm mạnh mẽ với các nốt cao rõ ràng, nâng cao trải nghiệm lái xe.

Ống xả của CB350RS tạo ra âm thanh trầm mạnh mẽ

Honda CB350RS còn được trang bị cụm đồng hồ kết hợp giữa đồng hồ kim cổ điển và màn hình kỹ thuật số, hiển thị thông tin như vị trí số, chỉ báo tiết kiệm nhiên liệu (ECO), mức tiêu hao nhiên liệu và quãng đường có thể đi được. Đặc biệt, xe còn có hệ thống Kiểm soát mô-men xoắn chọn lọc của Honda (HSTC), giúp kiểm soát độ bám của bánh sau, mang lại sự tự tin khi lái xe trong mọi điều kiện thời tiết.

Honda CB350RS trang bị cụm đồng hồ kết hợp giữa đồng hồ kim và màn hình kỹ thuật số

Về an toàn, CB350RS được trang bị hệ thống phanh ABS hai kênh, phanh đĩa và lốp bản rộng với hoa văn thể thao, tăng cường độ an toàn và ổn định. Xe sử dụng động cơ 348cc, làm mát bằng không khí, loại OHC xi-lanh đơn, sản sinh công suất 20,8 mã lực tại 5.500 vòng/phút và 30 Nm mô-men xoắn tại 3.000 vòng/phút, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và cảm giác lái đầy cảm xúc.

Xe sử dụng động cơ 348cc, làm mát bằng không khí

Đặc biệt, mẫu xe này còn có bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt (Assist/Slipper Clutch), giúp côn nhẹ hơn và dễ điều khiển trong điều kiện giao thông đô thị, đồng thời duy trì kiểm soát bánh sau khi giảm số nhanh.