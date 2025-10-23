Giá xe máy điện VinFast mới nhất cuối tháng 10/2025

Là dòng xe máy điện được sản xuất trong nước, các mẫu xe VinFast đang chiếm được cảm tình của nhiều đối tượng khách hàng. Hiện tại, xe máy điện VinFast có đa dạng các mẫu mã, ở các phân khúc giá bán khác nhau. Một số đại lý, giá xe máy điện VinFast còn được bán ra thấp hơn so với giá niêm yết của nhà sản xuất.

Ở phân khúc bình dân, VinFast cung cấp các mẫu xe máy điện như: Motio, Evo Grand, Evo200, Evo Neo, Evo200 Lite, và Evo Lite Neo. Đây là các dòng xe có giá bán phổ thông, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, nhất là học sinh, sinh viên.

Thiết kế xe gọn gàng, vận tốc tối đa tầm 49 km/h và khả năng vận hành được quãng đường xa khá. Ví dụ như Motio có thể đạt được quãng đường đi tới 82 km/1 lần sạc. Bên cạnh đó dòng xe này còn có cốp đựng đồ rộng 22 lít, rất tiện lợi.

Ở phân khúc trung cấp, VinFast có các dòng xe máy điện như: Feliz 2025, Feliz S, Feliz Lite, Feliz Neo, và Klara S2. Còn ở phân khúc cao cấp gồm các dòng xe máy điện VinFast: Theon S, Vento S, Vero X, và Vento Neo.

Trong đó, VinFast Theon S là dòng xe cao cấp nhất, được trang bị hệ thống phanh ABS 2 kênh, động cơ trung tâm mạnh mẽ 7100W truyền động bằng dây xích, kết hợp công nghệ pin LFP hiện đại giúp xe vận hành ổn định, an toàn và đi được tới 150 km mỗi lần sạc. Xe còn tích hợp công nghệ thông minh như PAAK, HMI tích hợp eSIM, khóa thông minh, hệ thống đèn Full LED, cốp rộng 24L, mang lại trải nghiệm tiện nghi và bứt phá cho người dùng.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật giá niêm yết mới nhất của xe máy điện VinFast trong cuối tháng 10/2025 như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Motio 12 Evo200 23,5 Evo NEO 17,8 Evo Lite NEO 14,4 Evo Grand 21 Evo Grand Lite 18 Feliz NEO 22,4 Feliz 2025 25,9 Feliz Lite 25,9 Klara NEO 28,8 Vento S 49,2 Verox 2025 24,9 Theon S 56,9

*Lưu ý: Giá ở trên là giá đề xuất, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.