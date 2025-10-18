10 mẫu ô tô "ế khách" nhất tại Việt Nam tháng 9/2025

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Group và VinFast, thị trường ô tô Việt đã tiêu thụ 48.898 xe trong tháng 9, tăng mạnh gần 20% so với tháng trước.

VinFast đã bán ra thị trường 13.914 xe ô tô điện các loại, tăng tới 27,3% so với tháng 8/2025. Qua đó nâng tổng số lũy kế từ đầu năm đến nay của hãng lên 103.884 xe - mức doanh số chưa từng có trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam.

Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo tổng doanh số xe Hyundai tháng 9 đạt 4.296 xe, tăng trưởng 16,1% so với tháng 8. Tổng kết 3 quý bán hàng của năm 2025, Hyundai Thành Công đạt doanh số 35.802 xe bán ra.

Có thể thấy, sức mua trên thị trường có dấu hiệu hồi phục nhưng doanh số nhiều mẫu xe vẫn chưa được cải thiện, thậm chí sụt giảm so với tháng trước đó. Danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 9/2025 xuất hiện nhiều cái tên không chỉ của các hãng xe Nhật Bản mà còn có xe Mỹ, xe Hàn Quốc. Có những mẫu mã xả hàng dừng phân phối tại Việt Nam như Ford Explorer, Toyota Innova,… cho đến một số "tân binh" vừa gia nhập thị trường như Ford Mustang Mach-E đều góp mặt.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 9/2025: