Loạt ô tô giảm giá sâu những tháng cuối năm

Thị trường ô tô có những thay đổi sau khi bước qua tháng Ngâu, sự tăng trưởng của một số mẫu xe là minh chứng rõ nhất cho sự thay đổi này. Dù vậy, nhiều hãng xe vẫn tiếp tục tung ra các chính sách ưu đãi, giảm giá để kích cầu cho những tháng cuối năm.

Loạt phân khúc ô tô ưu đãi sâu

Cụ thể, hãng Toyota và các đại lý tiếp tục áp dụng mức giảm 50-100% lệ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe của mình, trong đó cái tên bán chạy hàng đầu của hãng là Toyota Vios được giảm tới 100% lệ phí trước bạ.

Nhiều phân khúc, nhiều hãng xe ưu đãi, giảm giá những tháng cuối năm. Ảnh: TN

Hiện Vios đang có giá niêm yết 458-488-545 triệu đồng cho 3 phiên bản 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G, mức giảm trên tương đương giá trị 46-50-54 triệu đồng, tuỳ từng đại lý. Như vậy, sau giảm giá các phiên bản của Vios với mức giá 412-438-491 triệu đồng.

Tương tự như vậy, Honda City hiện đang được một số đại lý giảm 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10. Với giá niêm yết của Honda City cho 3 phiên bản G, L và RS là 499, 539 và 569 triệu, mức giảm giá trên tương đương số tiền quy đổi từ 50-57 triệu đồng, đưa giá bán thực tế bản tiêu chuẩn của City chỉ còn 449 triệu đồng, bản giữa City L xuống còn 485 triệu, còn phiên bản cao cấp nhất City RS có giá khoảng 510 triệu đồng.

Với Hyundai Accent, giá niêm yết từ 439-569 triệu đồng, khách hàng mua xe sẽ được giảm còn 389-519 triệu đồng.

Cũng trong tháng 10 này, Nissan Almera có nhiều ưu đãi giảm giá tiền mặt 10-50, tuỳ từng đại lý và từng phiên bản.

Ở phân khúc MPV, Mitsubishi Xpander hiện cũng được giảm 50-100% lệ phí trước bạ. Trong đó, Xpander Cross với giá niêm yết 699 triệu đồng được giảm tới 70 triệu trong tháng 10, đưa giá bán thực tế xuống 629 triệu đồng.

Phiên bản Xpander AT Premium giảm còn 593 triệu đồng. Bản số sàn Xpander MT chỉ được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương với trị giá 28 triệu đồng, đưa mức giá bán còn 532 triệu đồng.

Tương tự đối thủ Veloz Cross và Avanza Premio tiếp tục được miễn toàn bộ lệ phí trước bạ, tương đương ưu đãi 60-66 triệu đồng.

Hay mẫu Suzuki XL7 Hybrid hiện có giá thực tế tại một số đại lý còn khoảng 540 triệu đồng sau khi giảm 10% lệ phí trước bạ (tương đương giảm 60 triệu).

Ngoài ra, Hyundai Stargazer hiện cũng được các đại lý của Hyundai giảm trực tiếp 50 triệu đồng, kéo giá bán thực tế xuống chỉ còn 439–549 triệu đồng.

Xe Trung Quốc cũng đua nhau giảm giá

Một số hãng xe Trung Quốc cũng đang tung các chương trình ưu đãi gồm Geely ở Việt Nam vừa tung ra chương trình ưu đãi mạnh cho cả ba mẫu xe đang phân phối: Coolray, Monjaro và EX5. Theo đó, hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho mọi phiên bản, đồng thời tặng kèm hai năm bảo hiểm thân vỏ.

Hay Lynk & Co, thương hiệu thuộc cùng tập đoàn Geely, cũng triển khai chương trình hỗ trợ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe. Các phiên bản Lynk & Co 01 Hyper và 01 được hỗ trợ 100% phí trước bạ, tương đương mức giảm 92-100 triệu đồng tùy địa phương; những mẫu khác như 03+, 05, 06, 09 được hỗ trợ 50%.

Hãng xe MG cũng tham gia cuộc đua giảm giá mạnh, đơn cử như mẫu MG HS (SUV cỡ C) đang được các đại lý xả hàng xe đời 2024 với mức giảm tới 150 triệu đồng. Các dòng khác như MG5, ZS, HS và MG4 EV được hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc tặng quà, mức ưu đãi dao động từ 10 đến 50 triệu đồng tùy phiên bản.

Omoda & Jaecoo cũng đẩy mạnh khuyến mãi cho mẫu Omoda C5 được hỗ trợ lãi suất vay và lệ phí trước bạ.