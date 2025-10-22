Khuyến mãi Mazda CX-8 trong tháng 10/2025

Bản nâng cấp của Mazda CX-8 được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 12/2024, và nhận được sự điều chỉnh giá bán từ hồi tháng 4/2025 với việc giảm từ 19 - 21 triệu đồng tùy phiên bản. Nhờ đó, CX-8 hiện đang có giá bán rất hợp lý trong phân khúc SUV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam.

Trong tháng 10/2025, Thaco đang thực hiện chương trình giảm giá từ 4 triệu đồng cho Mazda CX-8. Nhờ đó, giá Mazda CX-8 hiện chỉ còn từ 944 triệu đồng, chỉ cao hơn 5 triệu đồng so với Hyundai Santa Fe.

Cùng với đó, các đại lý cũng có những chương trình giảm giá và khuyến mại riêng cho CX-8. Tham khảo một số đại lý, CX-8 hiện được giảm giá tiền mặt trực tiếp từ 10 - 15 triệu đồng đi kèm với các quà tặng như film cách nhiệt, thảm chân cao cấp,...

New Mazda CX-8 2025 hiện đang được bán trên thị trường với 3 phiên bản cùng mức giá từ 949 - 1149 triệu đồng. Đây là bản nâng cấp nhẹ với việc giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng nhưng tinh chỉnh một số chi tiết giúp xe thêm phần sang trọng và hiện đại. Ở phía trước, lưới tản nhiệt bóng bẩy hơn kết hợp với viền crom "Signature Wings" nổi bật, ôm trọn logo thương hiệu. Cụm đèn pha LED sắc nét với dải đèn ban ngày lấy cảm hứng từ CX-5 tạo nên vẻ cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thân xe nổi bật với thiết kế thể thao, đặc biệt là phần cột D kéo dài, tạo cảm giác liền mạch và mạnh mẽ. Mâm xe hợp kim 19 inch với thiết kế Goshintai mới cùng lớp sơn Hyper Silver cao cấp tôn thêm vẻ cứng cáp cho tổng thể xe. Gương chiếu hậu gập chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, trong khi viền cửa sổ mạ crom càng làm tăng thêm tính thẩm mỹ. Đuôi xe đối xứng, cặp đèn hậu nối liền bằng thanh crom, cùng viền ống xả mạ sáng tạo nên dáng vẻ bề thế, vững chãi.

Không gian nội thất Mazda CX-8 2025 tiếp tục ghi điểm với thiết kế 7 chỗ ngồi rộng rãi, nội thất bọc da Nappa cao cấp màu Chroma Brown, kết hợp cùng ốp gỗ thiên nhiên sang trọng. Ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi và bổ sung thêm tính năng bơm lưng. Hàng ghế thứ hai linh hoạt, hàng ghế ba có khoảng để chân tốt nhất phân khúc. Khoang hành lý mở rộng đến 742L khi gập ghế thứ ba.

Mazda CX-8 còn nổi bật với hệ thống giải trí trung tâm 8 inch, 10 loa Bose, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, màn hình HUD, sạc không dây,... Xe sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.5L, 188 mã lực, tích hợp công nghệ GVC Plus và Off-road Traction Assist. Gói an toàn i-Activsense nâng cấp giúp CX-8 trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV 7 chỗ hạng trung.