Đây là 5 mẫu xe gầm cao bán nhiều nhất tháng 4/2026

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, doanh số toàn thị trường tháng 4/2026 đạt 31.937 xe, giảm 17% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. VinFast tiếp tục dẫn đầu thị trường khi bàn giao 24.774 ô tô điện trong tháng 4, giảm 10,2% so với tháng trước. TC Motor bán được 3.904 xe Hyundai trong tháng, giảm 14,1%.

Ở nhóm xe gầm cao bán chạy nhất tháng, VinFast chiếm trọn ba vị trí đầu tiên. Dẫn đầu là VF 3 với 5.273 xe, tiếp theo là VF 5 với 4.732 xe và VF 6 với 2.704 xe bán ra. Đây đều là những mẫu xe điện đô thị có mức giá dễ tiếp cận, hưởng lợi từ xu hướng chuyển dịch sang xe xanh cũng như chi phí sử dụng thấp.

Trong khi đó, nhóm xe xăng truyền thống vẫn ghi nhận sức hút ổn định từ các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc. Toyota Yaris Cross xếp thứ tư với doanh số 1.344 xe, tiếp tục là mẫu SUV đô thị bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam. Đứng ngay sau là Mitsubishi Xforce với 1.250 xe, giữ vai trò chủ lực trong đội hình Mitsubishi bên cạnh Xpander.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 4/2026: