Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4/2026 có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng trưởng mạnh hồi quý I. Theo số liệu từ VAMA, tổng doanh số toàn thị trường đạt 31.937 xe, giảm 17% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe du lịch đạt 21.284 chiếc, xe thương mại 9.805 xe và xe chuyên dụng 848 xe. Lượng xe lắp ráp trong nước đạt 13.924 xe, còn xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 18.013 xe.

Ở nhóm hãng xe công bố doanh số riêng, VinFast tiếp tục dẫn đầu thị trường khi bàn giao 24.774 ô tô điện trong tháng 4, giảm 10,2% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, VinFast bán ra 78.458 xe. Trong khi đó, TC Motor ghi nhận doanh số 3.904 xe Hyundai, giảm 14,1% so với tháng trước.

Danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 4/2026 tiếp tục cho thấy sự áp đảo của xe điện VinFast. Dẫn đầu toàn thị trường là VinFast Limo Green với khoảng 6.480 xe, tiếp theo lần lượt là VF 3 (5.273 xe), VF 5 (4.732 xe) và VF 6. Toyota Veloz Cross trở thành mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng với doanh số tăng đột biến, vượt qua nhiều đối thủ cùng phân khúc MPV. Các vị trí còn lại thuộc về những cái tên quen thuộc như Ford Ranger, Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5 hay Toyota Yaris Cross.

Dù doanh số tháng 4 giảm nhiệt so với tháng 3, bức tranh chung của thị trường vẫn cho thấy xu hướng phục hồi tích cực, đặc biệt ở nhóm xe điện và hybrid. VinFast hiện duy trì chuỗi 19 tháng liên tiếp dẫn đầu thị trường Việt Nam, đồng thời chiếm ưu thế lớn ở nhiều phân khúc xe đô thị và MPV. Trong bối cảnh các hãng tiếp tục tung ưu đãi mạnh tay cùng xu hướng điện hóa ngày càng rõ nét, thị trường ô tô Việt Nam được kỳ vọng sẽ sôi động trở lại trong nửa cuối quý II/2026.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 4/2026: