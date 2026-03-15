Đây là 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng 2/2026

Tháng 2/2026, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sự suy giảm rõ rệt về sức mua sau giai đoạn cao điểm trước Tết Nguyên đán. Tổng hợp số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VinFast và Hyundai Thành Công cho thấy tổng lượng xe bán ra trong tháng vừa qua đạt 32.261 xe, giảm xấp xỉ 42% so với tháng 1/2026.

Phân khúc xe gầm cao – vốn được người Việt ưa chuộng nhờ tính đa dụng và khả năng vận hành linh hoạt – cũng không nằm ngoài xu hướng đi xuống. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài trong tháng 2 khiến hoạt động mua bán bị gián đoạn, kéo theo doanh số của nhiều mẫu xe chủ lực giảm mạnh so với tháng liền kề trước đó.

Dù vậy, các chuyên gia trong ngành nhận định đây là diễn biến mang tính chu kỳ, thường xuất hiện vào thời điểm đầu năm khi nhu cầu tiêu dùng chưa phục hồi hoàn toàn. Thị trường được kỳ vọng sẽ sớm lấy lại đà tăng trưởng từ quý II/2026, khi các chương trình kích cầu và loạt sản phẩm mới lần lượt được tung ra.

Trong 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng 2 vừa qua, có tới 80% là xe điện và tất cả đều thuộc thương hiệu VinFast. Mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong duy nhất lọt vào danh sách là Mazda CX-5, xếp vị trí thứ tư với doanh số đạt 1.008 xe.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 2/2026