Lỗi sử dụng điện thoại khi lái xe máy bị phạt bao nhiêu năm 2026?

Theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 7 của Nghị định 168-NĐ/CP-2024, người điều khiển xe máy dùng tay cầm và sử dụng điện thoại sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Đồng thời, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168.

"4. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: [...] đ) Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác. [...] 13. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau: [...] b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm đ khoản 4; điểm a khoản 6; điểm c, điểm d, điểm đ khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm;"

Ngoài ra, trong trường hợp hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe máy dẫn tới tai nạn giao thông thì người điều khiển xe máy sẽ bị phạt từ 10 đến 14 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 10 của Nghị định 168, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm theo quy định tại khoản 13 của Nghị định 168.

"10. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: [...] b) Vi phạm quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông: điểm a, điểm d, điểm đ, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k khoản 1; điểm c, điểm đ, điểm g khoản 2; điểm b, điểm e, điểm g, điểm h, điểm k khoản 3; điểm đ khoản 4; điểm c, điểm d khoản 6; điểm c, điểm d, điểm đ khoản 7; điểm a, điểm b, điểm h, điểm k khoản 9 Điều này. [...] 13. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau: [...] d) Thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 8, khoản 10 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm"

Vì vậy, người điều khiển xe máy không nên vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Hành vi này không chỉ làm giảm sự tập trung, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho bản thân và người khác, mà còn có thể dẫn đến các mức xử phạt rất nghiêm khắc. Ngoài ra, với việc hệ thống camera giám sát giao thông ngày càng được triển khai rộng rãi trên nhiều tuyến đường, vi phạm này cũng dễ bị phát hiện và xử lý hơn.