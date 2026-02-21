Đây là 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng 1/2026

Tháng 1/2026, thị trường ô tô ở Việt Nam đạt khoảng 36.875 xe, giảm 22% so với tháng 12/2025, nhưng vẫn cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái (18.893 xe).

Nhóm xe gầm cao tiếp tục chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng doanh số với sự áp đảo vẫn thuộc về những cái tên đến từ VinFast. Cụ thể, VF 3 đạt doanh số 3.185 xe, VF 5 bán 2.737 xe và VF6 bàn giao được 2.485 xe đến tay khách hàng.

Phần còn lại của bảng xếp hạng gồm những SUV/CUV truyền thống chạy xăng/dầu là Mazda CX-5 với 2.104 xe bán ra giữ vị trí thứ tư. Cuối cùng là Mitsubishi Xforce với 1.666 xe, một lựa chọn phổ biến trong phân khúc SUV đô thị.

Những con số trên phản ánh sự cạnh tranh đa dạng giữa xe điện gầm cao mới và các mẫu SUV truyền thống quen thuộc đối với người mua Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026.

Dưới đây là top 5 xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 1/2026