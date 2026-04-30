Rộ tin Hyundai Exter sắp về Việt Nam, giá bán rẻ hơn Venue

Sau nhiều đồn đoán từ năm 2023, Hyundai Exter được cho là đang tiến rất gần kế hoạch phân phối tại Việt Nam, có thể rơi vào giai đoạn 2026 và nhiều khả năng sẽ đảm nhận vai trò thay thế cho Hyundai Venue trong danh mục SUV đô thị của hãng. Dù vậy, phía Hyundai Thành Công vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về thời điểm mở bán cũng như giá bán cụ thể.

Hyundai Exter là mẫu SUV cỡ nhỏ ra mắt lần đầu tại Ấn Độ vào năm 2023 và mới đây đã được nâng cấp giữa vòng đời với một số tinh chỉnh về thiết kế và trang bị. Nếu xuất hiện tại Việt Nam, mẫu xe này sẽ nằm ở nhóm SUV hạng A, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Kia Sonet hay Toyota Raize, đồng thời có thể định vị thấp hơn Venue về giá bán.

Ở ngoại thất, Hyundai Exter theo đuổi phong cách vuông vức, thiên về thực dụng đô thị nhưng vẫn tạo điểm nhấn bằng cụm đèn LED chia tầng với dải định vị hình chữ H, lưới tản nhiệt mở rộng và các chi tiết nhựa ốp quanh vòm bánh. Xe sử dụng mâm hợp kim 15 inch, đi kèm một số tinh chỉnh ở cản trước và sau cùng các tùy chọn màu mới, mang lại diện mạo hiện đại hơn nhưng vẫn giữ tỷ lệ nhỏ gọn đặc trưng của một mẫu xe đô thị.

Khoang nội thất của Hyundai Exter được làm mới nhẹ với các phối màu trẻ trung hơn, bảng táp-lô bổ sung họa tiết giả carbon và màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm camera hành trình, sạc không dây, cổng USB Type-C, bệ tỳ tay trung tâm và ghế lái chỉnh độ cao tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản, đi kèm cấu hình an toàn với 6 túi khí và cân bằng điện tử.

Về vận hành, nếu được bán tại Việt Nam, Hyundai Exter dự kiến dùng động cơ xăng 1.2L hút khí tự nhiên, công suất khoảng 82 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm, tương tự loại đang trang bị trên Grand i10, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động 5 cấp và dẫn động cầu trước. Khoang hành lý đạt khoảng 391 lít, phù hợp nhu cầu đô thị và gia đình nhỏ.

Hiện giá bán của Hyundai Exter tại Việt Nam vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng sẽ thấp hơn Hyundai Venue, mẫu xe đang có giá từ 499–539 triệu đồng. Trong bối cảnh Venue chưa đạt doanh số nổi bật so với các đối thủ như Kia Sonet hay Toyota Raize, Exter được kỳ vọng sẽ là lựa chọn dễ tiếp cận hơn nếu thực sự được đưa về thị trường Việt trong thời gian tới.