Hyundai Creta đời mới lộ diện chạy thử, nâng cấp toàn diện, tiệm cận SUV hạng C

Hyundai Creta thế hệ thứ ba đang được Hyundai Motor Company tích cực hoàn thiện trước thềm ra mắt dự kiến vào năm 2027. Sau khi xuất hiện tại Hàn Quốc, mẫu SUV đô thị này tiếp tục bị bắt gặp chạy thử tại Mỹ, qua đó hé lộ rõ hơn về diện mạo và những nâng cấp đáng chú ý.

Dù vẫn được ngụy trang kín đáo, các nguyên mẫu cho thấy Creta mới mang phong cách thiết kế vuông vức hơn, gợi liên tưởng đến Hyundai Santa Fe. Xe sở hữu cụm đèn pha hình chữ nhật, nắp ca-pô dựng cao, bộ mâm hợp kim mới cùng gương chiếu hậu hai tông màu tích hợp đèn báo rẽ. Phần mái vuốt nhẹ về phía sau kết hợp ăng-ten vây cá mập, trong khi hệ thống chiếu sáng có thể ứng dụng đồ họa dạng điểm ảnh hiện đại. Lưới tản nhiệt và các chi tiết cản trước/sau cũng nhiều khả năng được thiết kế lại hoàn toàn.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở kích thước khi Creta thế hệ mới được phát triển trên nền tảng K3 hoàn toàn mới. Kiến trúc này cũng đang được sử dụng trên Kia Seltos thế hệ thứ hai, cho phép chiều dài xe tăng từ mức 4.330 mm hiện tại lên xấp xỉ 4.500 mm. Việc “nới size” không chỉ giúp ngoại hình bề thế hơn mà còn cải thiện đáng kể không gian cabin và dung tích khoang hành lý, đồng thời tăng độ cứng vững, giảm rung ồn (NVH) và nâng cao độ an toàn cấu trúc.

Bên trong nội thất, Hyundai Creta 2027 hứa hẹn mang đến bước tiến lớn về công nghệ. Xe có thể được trang bị vô-lăng thiết kế mới với logo 4 chấm đặc trưng, cụm màn hình kỹ thuật số kích thước lớn hơn cùng giao diện người dùng hiện đại. Những trang bị đáng chú ý từng xuất hiện trên xe thử nghiệm bao gồm chế độ “Boss Mode” tối ưu không gian hàng ghế sau, tựa đầu đầy đủ cho hành khách phía sau, cùng hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) và các tính năng kết nối thông minh được nâng cấp.

Về vận hành, nhiều khả năng Creta vẫn duy trì các tùy chọn động cơ quen thuộc như máy xăng hút khí tự nhiên 1.5L (115 mã lực), máy xăng tăng áp 1.5L (160 mã lực) và máy diesel 1.5L (116 mã lực), đi kèm các lựa chọn hộp số đa dạng gồm số sàn 6 cấp, iVT, ly hợp kép 7 cấp và tự động 6 cấp. Đáng chú ý, hãng xe Hàn Quốc được cho là đang phát triển thêm phiên bản hybrid nhằm tăng sức cạnh tranh trong tương lai.

Sau khi ra mắt, Hyundai Creta thế hệ mới sẽ tiếp tục cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay các mẫu xe châu Âu như Skoda Kushaq và Peugeot 2008, trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị ngày càng sôi động.