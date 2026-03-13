Đây là 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 2/2026, VinFast áp đảo toàn diện

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 2/2026 đạt 19.278 xe, giảm tới 48% so với tháng 1/2026 so với tháng đầu tiên của năm 2026 (36.875 xe) và giảm 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

VinFast cũng công bố doanh số bán hàng đạt 9.903 xe các loại, giảm 38,7% so với tháng 1. Còn Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công ghi nhận bàn giao tổng cộng 3.080 xe, giảm 47,5% so với tháng trước.

Tổng hợp số liệu từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, tổng lượng xe bán ra của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 2 vừa qua đạt 32.261 xe, giảm xấp xỉ 42% so với tháng 1/2026. Diễn biến này được dự báo từ trước khi kỳ nghỉ Tết kéo dài khiến hoạt động mua sắm và kinh doanh bị gián đoạn, nhu cầu mua xe không còn sôi động như giai đoạn cuối năm và thời điểm cận Tết.

Dù thị trường chung suy giảm, các mẫu xe của VinFast vẫn áp đảo bảng xếp hạng. Hãng xe Việt chiếm tới 6 vị trí trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất tháng, trong đó có 5 mẫu đứng đầu. VinFast VF 3 dẫn đầu toàn thị trường với 2.274 xe bán ra, đồng thời là cái tên duy nhất đạt doanh số trên 2.200 xe bán ra trong tháng. Xếp sau lần lượt là Limo Green với 1.808 xe, VF 5 đạt 1.601 xe, mẫu MPV 7 chỗ của VinFast đạt 1.165 xe và VF 6 với 1.042 xe.

Đáng chú ý, Toyota Hilux là cái tên hiếm hoi ghi nhận mức tăng trưởng dương về doanh số trong tháng vừa qua, trái ngược với xu hướng giảm của phần lớn các mẫu xe còn lại.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 2/2026