Honda Dunk 50cc 2026 ra mắt: ‘ăn xăng như ngửi’ cho dân đô thị

Honda Dunk 2026 tiếp tục duy trì vị thế là mẫu xe tay ga 50cc cho người dùng đô thị, với triết lý thiết kế tập trung vào tính thực dụng nhưng vẫn giữ được phong cách hiện đại và cá tính riêng. So với nhiều mẫu xe cùng phân khúc vốn thường có thiết kế đơn giản, Honda Dunk nổi bật nhờ những đường nét gọn gàng nhưng chắc chắn, phù hợp với môi trường di chuyển trong thành phố đông đúc.

Xe được trang bị hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc điện, cùng sàn để chân phẳng thể tích rộng thoải mái cho người dùng. Đồng thời, cốp dưới yên có dung tích lớn đủ để chứa nhiều vật dụng cá nhân, yên xe dạng phẳng giúp người dùng dễ dàng mang theo balo hoặc đồ đạc trong quá trình di chuyển.

Về sức mạnh, Dunk 2026 sử dụng động cơ eSP, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, dung tích 49cc. Khối động cơ này cho công suất tối đa 4,5 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 4,1 Nm tại 6.000 vòng/phút. Xe được trang bị hộp số tự động vô cấp CVT dạng dây đai V-belt, kết hợp hệ thống Idling Stop, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,25 L/100km.

Xe sử dụng phanh đĩa thủy lực ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau. Hệ thống bánh xe có kích thước 90/90-10 cho cả hai bánh, góp phần mang lại sự ổn định khi di chuyển ở tốc độ thấp trong thành phố. Kích thước tổng thể của xe đạt 1.675 x 700 x 1.040 mm, chiều dài cơ sở 1.180 mm, chiều cao yên 730 mm và trọng lượng chỉ 81 kg, phù hợp với thể trạng của nhiều người châu Á.

Dunk 2026 được có 3 lựa chọn màu sắc gồm Matte Ballistic Black Metallic, Pearl Deep Mud Gray và Matte Jeans Blue Metallic. Giá niêm yết của xe tại Nhật Bản là 229.900 yên - khoảng 37,9 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.